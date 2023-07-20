Четыре сценария: как будет развиваться воздушная война РФ против Украины

Худшим сценарием для Украины будет исчерпание запаса ракет для ПВО и завоевание оккупантами воздушного господства. Однако аналитики выделили и другие варианты для Сил обороны.

Уже больше года продолжается полномасштабная война РФ против Украины и с осени оккупанты регулярно наносят ракетные и беспилотные удары по территории страны. В Киевском форуме по безопасности выделили 4 сценария воздушных угроз для Украины.

В военно-стратегическом обзоре "Воздушные угрозы для Украины" говорится о 4 основных угрозах для Украины. Российская армия применяет не менее 600 самолетов с 39 аэродромов. Также у них есть большой резерв подготовленных летчиков. Фронтовая авиация массово применяет корректируемые авиабомбы, кроме этого наносятся удары дронами-камикадзе Shahed.

Отмечается, что РФ, вероятно, смогла нарастить производство дальнобойных ракет в четыре раза по сравнению с 2021 годом.

Первый сценарий является худшим для Украины. Он предполагает, что РФ сможет завоевать воздушное господство и сможет уничтожить украинскую систему ПВО или закончатся ракеты к ней. Этот сценарий оккупанты могут реализовать, если РФ получит крупные партии дальнобойного вооружения от Ирана или Китая.

Второй сценарий является немного более оптимистичной версией худшего. Он предполагает, что украинская армия не сможет организовать противовоздушную защиту, а также поддержку войска во время наступательных действий. В пример приводят то, что ВКС РФ наносят удары с апреля-мая, чтобы истощить противовоздушную оборону перед контрнаступлением.

РФ использует Ка-52 для противодействия украинским военным

Во время наступательных действий важную роль играет авиация и ЗРК. Самолеты должны бить по тылам врага, а ЗРК прикрывать от российских ракет и авиации. В частности РФ использует Ка-52 для противодействия украинским военным.

Сохранение текущей ситуации – третий сценарий. Аналитики считают, что ситуация, которая есть по состоянию на сейчас, может такой и остаться. РФ будет иметь преимущество в количестве и качестве средств поражения, а Украина сохранит ограниченные возможности противостояния. Третий вариант аналитики считают реалистичным, если Запад будет продолжать поставлять Украине средства ПРО и ПВО в тех объемах, как сейчас.

ЗРК "Патриот Фото: Flickr

Последний сценарий является более оптимистичным, чем все предыдущие. Силы обороны будут наращивать возможности в воздухе. Для этого нужно:

расширить парк боевой авиации;

расширить количество средств ПРО и ПВО;

серийно производить различные беспилотники;

получить возможность наносить удары на расстоянии более 500 км.

Поэтому аналитики делают несколько выводов. Среди них это увеличение поставок оружия Украине, производить собственное оружие, а также получить истребители по типу F-16.

Напомним, 20 июля в Воздушных силах рассказали подробности ночной атаки на Одессу и Николаев.

Позже в тот же день в ВСУ сообщили, сколько ракет запустили оккупанты по Украине в ночь с 19 на 20 июля.