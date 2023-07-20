Увеличилось число жертв: в Нацполиции раскрыли детали ночных обстрелов Николаева

Правоохранители сообщили о втором погибшем в результате российской атаки на Николаев. Спасатели извлекли из-под завалов тело пожилой женщины.

В Николаеве увеличилось число жертв в результате ночной атаки российских оккупантов. Об этом сообщил руководитель Нацполиции области Сергей Шайхет.

По информации правоохранителей, из-под завалов одного из разрушенных домов достали тело пожилой женщины. Ранее спасатели извлекли из-под руин тело ее супруга.

"К сожалению, уже двое погибших от ночной вражеской террористической атаки Николаева. Полиция на местах попадания документирует последствия. Поисковые работы продолжаются" — сообщил Сергей Шайхет.

Напомним, в ночь на 20 июля ВС РФ атаковали крылатыми ракетами "Калибр" и сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс" Одесскую и Николаевскую области.

Российские оккупанты ударили по центру Николаева около 03:03 ночи. В результате попадания разрушены несколько этажей трехэтажного дома, а также повреждены соседние многоэтажные дома и около 15 гаражей. Пострадали 19 человек, в том числе пятеро детей. Мэр Николаева Александр Сенкевича сообщал, что из-под завалов удалось спасти двоих жителей дома — мужчину и женщину. Девять человек доставили в больницу.

В Одесской ОВА уточнили, что в результате ночной атаки пострадали 8 человек, трое из них — сотрудники ГСЧС. Также сообщали о гибели молодого парня — ему был 21 год. Во время ночной атаки он находился на одном из предприятий, рядом с которым прозвучали взрывы. Погибший получил несовместимые с жизнью травмы.

Владимир Зеленский, комментируя массированные вражеские обстрелы, отметил, что Россия пытается уничтожить жизнь людей, но воля украинцев к победе сильнее.

Фокус писал, что Владимир Зеленский назвал вражескую атаку Одессы в ночь на 19 июля едва ли не самой большой за все время полномасштабной войны. В результате обстрелов пострадали порты, где хранились тысячи тонн агропродукции, предназначенной для отправки в страны Африки, Азии, а также в Китай.