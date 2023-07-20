По меньшей мере 26 тысяч военных: РФ сконцентрировала на границе с Украиной новую группировку, — эксперт

По словам Владислава Селезнева, речь идет о Брянской, Курской и Белгородской областях. Кроме личного состава там также есть значительное количество техники.

На границе со стороны России враг сосредоточил большое количество техники. В частности, почти 500 артсистем, 46 реактивных систем залпового огня и другое вооружение. Об этом сообщил бывший спикер Генштаба ВСУ и военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии для ТСН.ua.

По его словам, подобная тактика имеет свою логику с военной точки зрения.

"Логика есть и она абсолютно рациональна с военной точки зрения. На территориях РФ, граничащих с Украиной, находятся по меньшей мере 26 тысяч российских военных. Я имею в виду Брянскую, Курскую, Белгородскую области", — отметил Селезнев.

Также эксперт убежден, что частыми обстрелами северного пограничья Украины, враг заставляет ВСУ оборонять это направление и не перебрасывать свои силы на более угрожающие участки фронта.

"Мы должны учитывать, что именно таким образом россияне заставляют нас держать серьезный комплект сил и средств в Сумской и Харьковской областях вместо того, чтобы эти резервы перебросить на Купянское направление. Там ситуация для нас тяжелая, россияне имеют там преимущество. То есть если резюмировать, то приграничье россияне обстреливают для того, чтобы мы отвлекали свои ресурсы на охрану и оборону этих направлений и не перебрасывали на другие", — пояснил Владислав Селезнев.

Он добавил, что враг может обстреливать северную границу Украины, руководствуясь тем, что ВСУ воспримут артобстрелы как предвестник наступления.

Напомним, примерно 300 единиц военной техники прибыли в Беларусь на базу "Цель", где дислоцированы наемники из ЧВК "Вагнер". Техника прибыла в район расположения после того, как 26 июня — через два дня после неудачного мятежа предпринимателя Евгения Пригожина — на упомянутой базе начали появляться палатки. Тогда как наемники начали обучение белорусского армейского спецназа. В частности, бойцы ЧВК "Вагнер" совместно с подразделениями сил специальных операций отработают в течение недели учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский".