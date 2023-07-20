"Удар по оккупантам в Красногоровке": ВСУ впервые применили кассетные боеприпасы, — СМИ (видео)

По данным журналиста Юрия Бутусова, бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады нанесли удар по месту базирования оккупантов в ​​Покровском районе Донецкой области.

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Николаева в районе Красногоровки Покровского района Донецкой области ликвидировали российского пропагандиста Михаила Лучина, который вел Telegram-канал "Миша на Донбассе". Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов с отсылкой к тому, что ВСУ задействовали кассетные бомбы. Пост опубликован в Telegram-канале Бутусова.

Автор публикации выложил видео и уточнил, что смотреть следует с 32-й секунды, где видны разрывы снарядов, похожие на кассетные.

Он также дополнил пост скриншотом публикации в The Washington Post. Американское издание со ссылкой на источники в правительстве США сообщило, что Украина начала применять кассетные боеприпасы.

"Видео ликвидации "военкора" Михаила Лучина", — написал автор публикации.

В США подтвердили, что Украина начала применять в ходе контрнаступления кассетные боеприпасы, но ждут оценок относительно эффективности этих снарядов, говорится в статье The Washington Post.

Кассетные боеприпасы на вооружении ВСУ

Кассетные бомбы передали Украины спустя неделю после официального анонса поставок. С таким шагом со стороны Вашингтона были не согласились некоторые союзники, например Великобритании. Однако в марте этого года ООН сообщила, что есть подтвержденные отчеты о том, что российские силы применяли кассетные боеприпасы в населенных районах по меньшей мере 24 раза. В прошлогоднем расследовании CNN отмечалось, что путинские войска обстреляли Харьков 11-ю кассетными ракетами в первые дни полномасштабного вторжения.

Напомним, что кассетные боеприпасы изменят ход войны в пользу Украины и станут деморализующим фактором. Об этом 13 июля заявили в ВСУ.

Также сообщалось, что в Вашингтоне не уверены, как скажутся поставки кассетных бомб на событиях на фронте.