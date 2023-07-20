Обвал федерального бюджета: в России перестанут строить дороги из-за нехватки средств

По информации росСМИ, расходы на дороги пришлось урезать, так как федеральный бюджет потерял половину дохода от нефти и газа.

Российское правительство сокращает расходы на строительство дорог после обвала доходов федерального бюджета, потерявшего половину налогов от нефти и газа. Об этом сообщают в российском издании Коммерсантъ.

По информации росСМИ, власти РФ впервые сокращают финансирование одного из крупнейших национальных проектов Кремля "Безопасные качественные дороги", в рамках которого к 2030 году должны отремонтировать 85% городских дорог и 60% сельских.

Годовой объем вложений в нацпроект упал на 4,1% до 451,9 млрд рублей. Сильнее других сократили программу "Развития общественного транспорта". На нее выделили 40,7 млрд рублей, что на 12% ниже прошлогоднего уровня.

Кроме того, в деньгах потерял проект "Развитие федеральной магистральной сети" — его сократили на 10,3 млрд рублей, до 202,3 млрд.

Как известно, нефть и газ обеспечивают почти 40% всех доходов правительства РФ. В росСМИ сообщали, что за первую половину 2023 года федеральный бюджет РФ недобрал 554 млрд рублей базовых нефтегазовых доходов, необходимых для обеспечения расходов. Сокращение сборов от нефти и газа за шесть месяцев составило примерно столько же, сколько по итогам первого квартала, — минус 47%.

Напомним, в текущем году российскому "Газпрому" с европейского рынка заплатят всего около 30 миллиардов долларов вместо прошлогодних 122 миллиардов долларов. Финансовые потери составят почти 90 миллиардов для самого "Газпрома" и 28 миллиардов долларов для государства в виде недополученных пошлин.

Фокус писал 22 июня, что один из последних путей, по которым российский газ транспортируют в Европу, могут перекрыть до конца 2024 года. Тогда истечет срок действия контракта Украины с "Газпромом".

Также Фокус писал 4 июля, что в РФ добывают рекордно малые объемы газа. По сравнению с довоенными уровнями добыча голубого топлива в стране сократилась на 24%.