"На крыши реакторов доступа нет": в МАГАТЭ рассказали о ситуации на Запорожской АЭС

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил, что сотрудникам агентства российские оккупационные власти так и не предоставили запрошенный ранее доступ на крыши реакторов и их машинные залы, включая блоки 3 и 4.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси 20 июля сообщил, что эксперты МАГАТЭ за последнюю неделю провели дополнительные инспекции и обходы на Запорожской атомной электростанции в Украине.

Со слов Гросси, специалисты агентства не обнаружили никакой тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин, но они все еще ожидают доступа к крышам зданий реакторов.

Группа экспертов МАГАТЭ проверила блочный щит управления, реакторный зал, бассейн выдержки, аварийный блочный щит управления, помещения, в которых расположены электрические шкафы систем безопасности, машинный зал.

"В машинных залах энергоблоков № 1, 2 и 4 эксперты МАГАТЭ видели транспортные средства, однако видимых следов взрывчатых веществ или мин обнаружено не было", — сообщил Рафаэль Гросси.

В своем заявлении гендиректор подчеркнул, что сотрудникам агентства еще не предоставили запрошенный ранее доступ на крыши реакторов и их машинные залы, включая блоки 3 и 4, которые представляют особый интерес.

Также, после разрушения Каховской плотины, МАГАТЭ продолжают внимательно следить за ситуацией с наличием воды для охлаждения шести реакторов ЗАЭС.

По информации Гросси, водоснабжение остается относительно стабильным. Уровень воды снижается примерно на 1 сантиметр в день, в охладительных прудах воды достаточно на несколько месяцев.

Отметим, накануне, 19 июля, ГУР Минобороны разоблачили планы российского командования относительно Запорожской ЗАЭС. По словам разведчиков, оккупанты распространяют фейковые сообщения о якобы штурме атомной станции, которые вскоре проведут "войска". Указывается, что событие произойдет в конце июля.

Напомним, 20 июля в НАЭК "Энергоатом" рассказали о действиях оккупационных властей и компании "Росатом" на Запорожской АЭС. В частности, россияне требуют у персонала запустить четвертый энергоблок атомной станции.