"Нарушают нормы ядерной безопасности": оккупанты планируют запустить 4-ый энергоблок ЗАЭС

В заметке украинской энергокомпании указано, что россияне требуют у работников нарушить запрет и запустить один энергоблок — это угрожает ядерной и радиационной безопасности на Запорожской АЭС.

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20 июля в НАЭК "Энергоатом" рассказали о действиях оккупационных властей и компании "Росатом" на Запорожской АЭС. В частности, россияне требуют у персонала запустить четвертый энергоблок атомной станции. О ситуации на ЗАЭС говорится в заметке в Telegram-канале "Энергоатома".

Оккупационная российская власть назначила директором ЗАЭС Юрия Черничука, напоминается в сообщении компании. Теперь Черничук начал давить на работников атомной станции. В частности, он требует у них две вещи: во-первых, заключить контракты с "Росатомом", во-вторых, запустить четвертый энергоблок.

Работники отказываются выполнять преступный приказ — он противоречит указаниям, полученным от легитимного контролирующего органа — Государственной инспекции ядерного регулирования (ГИЯР).

Выполнение приказа россиян приведет к нарушению норм ядерной и радиационной безопасности на ЗАЭС, утверждает "Энергоатом". Также речь идет о том, что персонал, который его выполнит, потеряет лицензии ГИЯР на работу на атомной станции.

В заметке украинской энергокомпании отмечается, что давление осуществляется на украинских работников, которые не смогли выехать на подконтрольную Украине территорию. 30 человек успело перебраться в безопасное место — и вместо них прибыли некомпетентные работники "Росатома". Поскольку они не способны выполнить напуск 4-ого энергоблока ЗАЭС, то оккупанты начали требовать это сделать у украинского персонала.

Отметим, накануне — 19 июля — ГУР Минобороны разоблачили планы российского командования относительно Запорожской ЗАЭС. По словам разведчиков, оккупанты распространяют фейковые сообщения о якобы штурме атомной станции, которые вскоре проведут "войска". Указывается, что событие произойдет в конце июля.

6 июля стало известно об очередных попытках россиян нарушить безопасность на станции. В частности, как сообщалось в НАЭК "Энергоатом", они пытались активировать пятый энергоблок

Несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский предупредил о теракте, который планировали провести на ЗАЭС россияне. По его словам, разведка установила, что у оккупантов "все готово" для совершения преступления.

Минэнергетики провело заседание Координационного штаба. На заседании установили, как будут действовать в четырех областях, которые могут попасть в зону радиоактивного загрязнения в случае ядовитого выброса на ЗАЭС.

По состоянию на начало российского вторжения на Запорожской АЭС было введено в эксплуатацию пять энергоблоков мощностью по 1ГВт каждый. Возле станции расположен охлаждающий пруд, за уровнем которого следят — он под угрозой чрезмерного обмеления вследствие подрыва россиянами Каховской ГЭС. Рядом с ЗАЭС — город Энергодар, Марганец — в 15 км к северу, Никополь — в 15 к северо-западу. До Запорожья — около 50 км.

Запорожская АЭС — где расположен четвертый энергоблок

Чтобы понять, куда в случае выброса будет нести радиоактивное облако, можно следить за направлением ветра, который дует в местности рядом с ЗАЭС.

Напоминаем, Россия продолжает совершать террористические акты — обстреливает гражданскую портовую инфраструктуру в Одесской и Николаевской областях. В результате обстрела в ночь с 18 на 19 июля сгорело несколько тысяч тонн пшеницы, которую планировали отправить в Китай.

Во время обстрела 20 июля враг ударил по Николаеву. Глава Николаевщины Виталий Ким рассказал о пострадавших и масштаб разрушений.