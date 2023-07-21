Контрнаступление ВСУ: Тарнавский назвали потери ВС РФ на Таврическом направлении за сутки

По словам украинского офицера, артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1312 огневых задач.

Украинские военные достигли определенных успехов на Таврическом направлении за сутки, уничтожив 15 единиц боевой техники россиян. Об том вечером 20 июля заявил командующий оперативно-стратегической группировки "Таврия" Александр Тарнавский у себя в Telegram.

По его словам, артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1312 огневых задач. Более того, россияне потеряли убитыми и ранеными более двух рот живой силы.

"Уничтожены 15 единиц военной техники противника. В частности, ББМ, гаубица 2А65 "Мста-Б", гаубица 2С19 "Мста-С", БПЛА "Орлан-10", противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", РЭБ "Борисоглебск" и автомобильная техника", — написал Тарнавский.

Кроме того, Силы обороны уничтожили 5 складов с боеприпасами россиян.

Напомним, что ранее Тарнавский говорил, что Украина организует широкомасштабные наступательные операции, несмотря на значительные заминированные территории на южном направлении. Он признал, что украинские войска достигли скромных успехов, особенно на юге, поскольку ожидалось, что продвижение будет быстрым с захватом каких-то рубежей, каких-то объектов и в результате достижением какой-то цели.

Кроме того, украинский офицер заявлял, что Украина не подпускает ВС РФ и побеждает на больших дистанциях. Он объяснил, что российские войска подготовились к контрнаступлению ВСУ. Продвижение бойцов, по его словам, затрудняют минные поля.