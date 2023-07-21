"Есть возможности": в ВМСУ подтвердили планы атаковать корабли РФ в Черном море

Как отмечает спикер военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, Керченский пролив принадлежит Украине, поэтому Киев имеет право давать оценку "некоторым актам" на этой территории.

Украина имеет право и возможность отвечать на действия флота Российской Федерации в Черном море по своему усмотрению. Об этом сказал пресс-секретарь Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала "Эспрессо" 21 июля.

Спикер прокомментировал обмен предупреждениями между Киевом и Москвой касательно ударов по кораблям в акватории Черного моря. Он подчеркнул, что Керченский пролив является законной частью Украины.

"Соответственно, мы можем предупреждать, что на нашей территории мы расцениваем некоторые акты так, как мы считаем нужным", — отметил представитель ВМС ВСУ.

Дмитрий Плетенчук также добавил, что не может рассказать о всех возможностях Украины, однако некоторые из них можно наблюдать в районе Крымского полуострова.

"Как это замечает остальной мир, в Крыму и вокруг него — это зона возможной "бавовны" как следствие курения в неустановленных местах. Как будут развиваться события, мы увидим уже позже", — сказал спикер.

Представитель ВМС ВСУ также отреагировал на заявление российских журналистов об учениях ВМФ РФ с ударами по мишеням в северо-западной части Черного моря. Он отметил, что на том участке регулярно проходят подобные мероприятия.

Напомним, 19 июля пресс-служба Минобороны РФ заявила, что корабли, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с 20 июля будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

Министерство обороны Украины 20 июля также предупредило, что с 21 июля будет рассматривать все российские суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и временно оккупированных украинских морских портов, как корабли, перевозящие грузы военного назначения.