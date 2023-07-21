Украина разрабатывает средства для защиты портов от обстрелов ВС РФ, — Данилов (видео)

По словам секретаря СНБО, президент Украины уже обратил внимание на эту проблему и поручил в ближайшее время сделать все, чтобы ПВО сбивала все российские ракеты и БПЛА.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинский военно-промышленный комплекс (ВПК) уже начал производить средства для защиты портов от российских атак. Об этом он заявил в эфире телемарафона 21 июля.

По его словам, проблема достаточно серьезная, однако украинская власть уже начала заниматься вопросом российских обстрелов по важной инфраструктуре. Вскоре еще больше воздушных целей будет уничтожаться в небе.

"Не хватает средств поражения ПВО именно по некоторым видам того вооружения, которым пользуется РФ. Президент поставил задачу усилить защиту (портовой инфраструктуры — ред.). Сегодня работают все контакты, чтобы ускорить поставки необходимой техники. Однако хочу заметить, что мы и самостоятельно разрабатываем сейчас, и уже есть понимание относительно систем защиты", — говорится в сообщении.

Украинский ВПК уже начал производить такую защиту и в ближайшее время вся портовая инфраструктура будет более усилена.

При этом, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что это не гарантирует 100% защиты от российских ударов, ведь действия оккупантов непредсказуемы.

Напомним, 21 июля сообщалось, что в ходе 4-й подряд атаки по Одесской области противник уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. Было зафиксировано попадание в терминалы с зерном одного из агропредприятий. Предыдущие обстрелы были зафиксированы по портовой инфраструктуре.