Более 200 000: Киев получил от Лондона в 15 раз больше снарядов, чем планировали, — Уоллес

Глава британского Минобороны рассказал, что с апреля 2022 года по март на поддержку Украине было потрачено 2,3 млрд фунтов стерлингов.

В 2022 году Великобритания планировала предоставить Украине 16 тысяч артиллерийских боеприпасов. Между тем фактически эта цифра увеличилась в 15 раз. Как заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, Украина получила от Соединенного Королевства 184 тысячи снарядов больше чем планировалось годом раньше. Об этом 20 июля сообщило издание Independent.

По словам британского министра, Лондон "динамично и быстро" предоставил Киеву значительное количество военного оборудования, боеприпасов и нелетальной помощи, чтобы украинские бойцы добились успехов в борьбе с российскими захватчиками. Также он добавил, что что с апреля 2022 по март 2023 на поддержку военных действий в Украине было потрачено 2,3 млрд фунтов стерлингов — это второй показатель после США среди международных партнеров.

"Хотя в некоторых областях, в частности, в области противотанковых боеприпасов и стрелкового оружия, мы поставили меньше, чем ожидалось, мы превысили планы в таких критически важных областях, как артиллерия, оперативно реагируя на приоритеты Украины и развитие ситуации на поле боя", — отметил Уоллес.

Министр уточнил, что только для танков Challenger II, которые Великобритания поставила Украине в начале года, было поставлено 4 тыс. единиц боеприпасов.

Кроме того глава британского оборонного ведомства озвучил и другую помощь ВСУ. В частности, было передано:

не менее 5 млн единиц противопехотного вооружения, включая мины и гранаты;

100 зенитных пусковых установок и 1500 боеприпасов к ним;

12 тыс. бронежилетов и 80 тыс. касок;

70 продовольственных пайков и 65 тыс. единиц одежды.

Вместе с тем Уоллес умолчал "по понятным причинам" о количестве британского персонала в Украине и о его местонахождении, добавили авторы публикации.

Отчет британского министра Бена Уоллеса прозвучал на фоне его заявлений об уходе с поста главы Минобороны Великобритании. Напомним, 15 июля в интервью The Times он заявил, что уйдет в отставку осенью этого года во время следующей перестановки в кабинете министров Риши Сунака. На вопрос, чем он планирует заняться, Уоллес пошутил, что не прочь поработать в баре. Позже поступила информация, что на его место прочат главу британского МИД Джеймса Клеверли.