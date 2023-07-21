В ЮАР согласились арестовать Путина, если он когда-либо приедет в страну

ЮАР ратифицировала Римский статут, а потому юридически обязана задержать Путина по ордеру МУС и направить в Гаагу, если тот приедет в страну. Однако официальные власти пытались уклониться от исполнения обязательств.

Правительство ЮАР официально обратилось в Международный уголовный суд за ордером на арест президента РФ Путина в случае, если тот прибудет в страну. Об этом сообщила оппозиционная партия "Демократический альянс".

В заявлении говорится, что национальный прокурор Южной Африки получила официальный запрос от Министерства юстиции и конституционного развития о выдаче ордера на арест президента РФ.

"Этот факт был подтвержден в приказе, изданном сегодня утром Высоким судом Гаутенга по делу окружного прокурора, чтобы заставить правительство Южной Африки выполнить свои обязательства по аресту Путина" — сообщили политики.

Суд также постановил, что генеральный директор Департамента юстиции и конституционного развития должен оплатить судебные издержки окружного прокурора по этому делу.

Так как ЮАР ратифицировала Римский статут, она обязана выполнять требования МУС. Однако официальные власти страны в лице президента Сирила Рамафосы пытались уклониться от исполнения обязательств и вели переговоры с российской стороной в поисках законных вариантов не исполнять решение Международного уголовного суда об аресте Путина. Тем более что представители Кремля дали понять, что будут расценивать подобные действия как объявление войны.

СМИ также писали 14 июля, что в ЮАР хотели бы, чтобы Путин не ехал на саммит БРИКС.

При этом Путин якобы очень хотел посетить мероприятие в Йоханнесберге. Потому африканские власти рассматривали варианты, как избежать его ареста. Якобы президенту РФ могли предоставить дипломатический иммунитет на время посещение саммита БРИКС в августе в Йоханнесбурге, однако после выхода России из зернового соглашения решения изменились.

19 июля стало известно, что Путин отказался участвовать в саммите в Йоханнесберге. При этом в Кремле объяснили, что глава РФ не полетит в ЮАР, так как, по мнению российских пропагандистов, Великобритания и США могут сбить его самолет.