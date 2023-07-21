"РФ вошла в стадию бешеного терроризма": ракетные обстрелы продолжатся, — Гуменюк (видео)

По словам спикера ОК "Юг", российские атаки будут продолжаться. Враг обстрелял Очаковское направление потому, что через Днепро-Бугский лиман планировалось в зерновой инициативе задействовать николаевские порты.

Угроза обстрелов для объектов, на которых перерабатывается, переправляется или хранится зерно, все еще сохраняется. Об этом заявила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Минувшей ночью оккупанты "примерялись" к новым атакам, пояснила она.

"Враг перешел в стадию "безумного терроризма" по нашим регионам, — пояснила спикер. — Поэтому надо отдавать себе отчет, что атаки будут повторяться".

Гуменюк — об обстрелах портов, смотреть с 3:17

Обстрел Очаковского направления

На днях враг обстрелял центральную библиотеку Очакова из РСЗО. Но сведений о пострадавших нет, сообщила Гуменюк.

Обстрел Очаковского направление — отголосок противодействия зерновому соглашению, поскольку именно через Днепро-Бугский лиман планировалось направлять корабли, которые бы позволили задействовать в зерновой инициативе также и николаевские порты.

Напомним, что, по словам финансового аналитика Алексея Куща, Россия покидает Черное море и перемещает свою зерновую логистику на Балтику.

Также сообщалось, что в Белом доме назвали самый вероятный путь вывоза украинского зерна. По словам координатора Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, зерно из Украины вероятно будет экспортироваться сухопутными путями.