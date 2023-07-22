Это неизбежно: у Зеленского заявили, что Россия уже "беременна" революцией (видео)

Как заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, Путин хочет создать новую армию для внутреннего использования из Росгвардии, но и она повернет оружие против Кремля.

В России уже начались революционные процессы. Новый мятеж произойдет даже после военного бунта главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время телемарафона.

По его словам, бунт самого Пригожина потерпел неудачу, потому что глава "вагнеровцев" — слишком мелкий человек. Он не хотел забирать себе власть.

"В настоящее время не сформировалась группа политическая, которая бы хотела перехватить власть и стать вместо Путина", — отметил Подоляк.

Он также заявил, что в России будет расти хаос. В ней появится большое количество маленьких групп, которые будут что-то забирать себе. Именно этим и будет характеризоваться революционный процесс в РФ.

По словам Подоляка, сейчас глава Кремля Владимир Путин хочет создать новую армию для внутреннего использования из Росгвардии. Он ей передает не только тяжелое вооружение, но и отдает в подчинение спецназ. Однако даже Росгвардия встанет против Путина, так как в РФ любят "сильного царя".

"Путин после неудачного мятежа Пригожина доказал, что он не царь, а шут, трусливый человек, который не принимает решения, убегает. Россия его уже не любит. Все, нет сакральности Путина", — считает Подоляк.

Он заявил, что Соединенные Штаты не понимают Россию. Они думают, что смогут повлиять на нее, остановить революцию, но сделать это невозможно.

Подоляк о революции в России

Напомним, что бывший депутат Госдумы заявил, что Путин ждет нового мятежа Пригожина. По словам российского политика Игоря Яковенко, сейчас Кремлем управляют мафиозные кланы и в конце июня можно было увидеть один из раундов их борьбы, который закончился "ничьей".

Кроме того, глава ЦРУ назвал недостатки армии РФ, которые помогут Украине. По словам Уильяма Бернса, мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина также обнажил некоторые недостатки системы, которую выстроил президент России Путин.