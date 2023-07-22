"Путин должен бояться": сенатор США призвал не беспокоиться из-за эскалации со стороны РФ

Американский политик Джим Риш поддержал передачу Киеву кассетных боеприпасов, а также призвал предоставить ракеты дальнего радиуса действия.

Соединенные Штаты не должны бояться эскалации со стороны России, когда принимают решение о передаче Украине военной помощи. Об этом заявил американский сенатор от Республиканской партии Джим Риш на Форуме безопасности в Аспене.

"Мне надоело слушать об эскалации. Прекратите говорить об эскалации. Если вы не прибегнете к эскалации, вы проиграете", — сказал Риш.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена должна предоставить Украине все возможное для защиты от российской агрессии. Он поддержал передачу Киеву кассетных боеприпасов, а также призвал дать ракеты дальнего радиуса действия.

"Президент России Владимир Путин должен беспокоиться о том, что он может повлечь за собой эскалацию из США, а не наоборот", — подчеркнул Риш.

Кроме того, американский сенатор сказал, что всех лиц, которые причастны к так называемой "СВО" в Украине к уголовной ответственности.

Напомним, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Зеленский и Байден обсуждают поставки ракет ATACMS Украине. Кроме того, Штаты ведут с Украиной консультации по поводу того, когда стоит привлечь основные силы во время контрнаступления ВСУ.

Кроме того, на этом же форуме Зеленский заявил, что Крымский мост должен быть "нейтрализован". Как отметил украинский лидер, россияне соорудили Керченский мост незаконно, поэтому для Киева он является "враждебным объектом".

Также государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что Путин верит, что переживет Украину, но его нужно убедить в обратном. По словам представителя Белого дома, если произойдут изменения в голове у Путина, то Россия, возможно, изменит свою позицию.