Арест Гиркина может разозлить российских военных и блогеров, — британская разведка

Неудачный мятеж Евгения Пригожина дал повод активно критиковать власть и лично Владимира Путина. Впрочем, уже 21 июля Гиркина арестовали за "экстремизм".

Арест террориста и "ведущего милитари-блогера" Игоря Гиркина (Стрелков) может иметь последствия в милитарной среде. Об этом сообщается в свежем отчете британской разведки от 22 июля.

Российского террориста арестовали 21 июля 2023 года за "экстремизм". Игорь Гиркин уже давно критикует ведение войны Министерством обороны РФ. Однако в последнее время его комментарии перешли к прямой критике президента Владимира Путина и его власти.

Арест бывшего офицера ФСБ может разозлить других членов сообщества пророссийских блогеров и некоторых военнослужащих, которые считают Гиркина патриотом и проницательным военным аналитиком. В британской разведке также добавили, что Гиркин играл важную роль в войне РФ против Украины с 2014 года. Также он провел несколько месяцев на передовой в 2022 году.

Отчет британской разведки от 22 июля 2023 года

Отмечается, что хоть Гиркин не является союзником ЧВК "Вагнер", но вероятно, он только готовился к расширению публичной критики в контексте неудачного мятежа Евгения Пригожина в июне 2023 года. Таким образом табу на открытую критику путинского режима значительно ослабло.

Напомним, 22 июля в ISW написали, что арест Гиркина-Стрелкова меняет баланс сил в России не в пользу ФСБ.

21 июля суд в Москве избрал меру пресечения Гиркину-Стрелкову в виде двух месяцев тюрьмы.