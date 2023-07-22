Больше площади Уругвая: Украина — самая заминированная страна в мире, — WP (фото)

По нынешним темпам, чтобы разминировать всю территорию, понадобится около 750 лет и десятки миллиардов долларов. Это при том, что реальные масштабы заминирования невозможно установить, потому что полномасштабная война продолжается.

За полтора года полномасштабной войны территория Украины площадью размером с Уругвай или Флориду заминирована. Для разминирования понадобятся десятилетия и миллиарды долларов. Об этом сообщает The Washington Post.

Мины, артиллерийские снаряды, бомбы и другие смертоносные "побочные продукты войны" загрязнили территорию Украины. Общая площадь заминированных территорий составляет 67 181 квадратных миль или 173 998 квадратных километров. Боевые действия до сих пор продолжаются, но отчеты украинского правительства и независимых групп по разминированию говорят, что количество заминированных территорий беспрецедентно.

Заминированная площадь украинских земель больше всей Флориды Фото: Washington Post

"Само количество боеприпасов в Украине является просто беспрецедентным за последние 30 лет. Ничего подобного нет", — сказал Грег Кроутер, директор программ Mines Advisory Group, которая занимается разминированием неразорвавшихся боеприпасов во всем мире.

Сейчас территория Украины больше заминирована, чем территория Сирии или Афганистана. Организация HALO Trust, которая занимается разминированием отследила, что уже обнаружено более 2300 снарядов, требующих обезвреживания. И полностью масштабы проблемы невозможно постичь, потому что война до сих пор продолжается.

Где зафиксированы мины Фото: Washington Post

Украинские саперы ежедневно рискуют жизнью во время разминирования, потому что никто не застрахован от детонации снарядов. РФ широко использует запрещенные противопехотные мины, которые поражают как комбатантов, так и не комбатантов. Также оккупанты заминировали огромные территории юга Украины, чтобы помешать контрнаступлению.

Украинская территория настолько сильно заминирована, а площади настолько огромны, что по некоторым оценкам, 500 группам разминирования придется работать 757 лет. Но разминирование это не только долгий, но еще и очень дорогой процесс. По оценкам Всемирного банка, на разминирование Украины надо будет минимум 37,4 млрд долларов в следующие 10 лет. Один квадратный метр разминирования будет стоить от 2 до 8 долларов. Команды саперов обследуют каждый сантиметр местности, используя металлоискатели, а иногда и собак, которые ищут взрывчатку.

Гуманитарное разминирование Фото: Washington Post

Напомним, 20 июля в ВСУ заявили, что ВС РФ используют все мины, накопленные после времен Второй мировой войны.

16 июля танкист ВСУ удивился совету инструкторов из ФРГ, которые предложили просто объехать минное поле, поскольку у них на картах указаны участки размером 100х200 метров.