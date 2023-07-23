Уйдут месяцы: у Байдена оценили перспективу отправки истребителей F-16 в Украину (видео)

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, пока что ведется работа над программой обучения для украинских пилотов, поэтому о предоставлении многоцелевых истребителей пока говорить рано.

Украина сможет получить истребители четвертого поколения F-16 спустя многие месяцы обучения. Об этом в воскресенье, 23 июля, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

По его словам, Киев начал получать необходимое вооружение еще до начала полномасштабного вторжения.

"Мы позаботились о том, чтобы перед войной, к Рождеству перед войной, они начали получать оборудование, которое им понадобится, если россияне пойдут вперед: "Джавелины", "Стингеры" — все это у них было под рукой. Им удалось отразить нападение на Киев, они смогли спасти свою страну от полного захвата Россией", — отметил Блинкен.

Государственный секретарь США подчеркнул, что с тех пор украинцы получали все, что было необходимо для выполнения задач, которые стояли на тот момент.

"На каждом этапе пути мы работаем над тем, чтобы дать им то, что им нужно, когда это нужно. Но дело не только в оборудовании — это обучение, тренировки, это возможность применить его в общевойсковых операциях. Все это требует времени", — пояснил Блинкен.

При этом о скором предоставлении F-16 речи не идет, так как на подготовку пилотов уйдет немало времени.

"Если бы завтра было принято решение начать работу над F-16, то прошли бы месяцы и месяцы, прежде чем они действительно начали бы эксплуатироваться. Это то, над чем мы сейчас работаем. Недостаточно дать им F-16, они должны быть обучены. Программа обучения продвигается вперед в ряде стран. Все это происходит", — добавил Блинкен.

По его мнению, у ВСУ сейчас есть все для того, чтобы провести эффективную контрнаступательную операцию.

"Мы считаем, что то, что у них есть и то, чему они обучены, — это то, что им нужно для эффективной работы в том числе для борьбы с российскими минами", — отметил Блинкен.

На вопрос журналиста CNN Фарида Закарии о том, почему украинцы получают необходимое оружие не тогда, когда это нужно, Блинкен ответил, что "разные страны делают разные вещи в разное время".

Напомним, 21 июля координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби завил, что Украина может получить истребители F-16 до конца текущего года. Однако, по его мнению, американские самолеты не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя.

Ранее, 19 июля, глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, когда истребители поступят в Украину. Сейчас украинские специалисты оценивают способности наших аэродромов и готовят инфраструктуру, отметил министр обороны.