"Акт терроризма": как отреагировали Украина и РФ после атаки БПЛА на Москву

Удары беспилотников по Москве были зафиксированы около четырех часов утра — взрывы прозвучали возле Министерства обороны РФ. В украинском правительстве отмечают, что российская ПВО все менее способна защищать небо.

В ночь на понедельник, 24 июля, беспилотники атаковали Москву. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что удары по столице РФ являются актом международного терроризма. Об этом сообщили в RTVI.

"Акт международного терроризма", — ответила Мария Захарова на вопрос об оценке инцидента.

В свою очередь вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram также прокомментировал взрывы.

"Сегодня ночью беспилотники атаковали столицу орков и Крым. РЭБ и ПВО все менее способны защищать небо оккупантов. Чтобы там не происходило, но этого будет больше", — сказал он.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 4 часов утра дроны атаковали здание рядом с Министерством обороны РФ и бизнес-центр, которые находятся на Комсомольском проспекте и на проспекте Лихачева.

Атаку дронов по столице РФ прокомментировали в Минобороны. В частности, там заявили о попытке Киева осуществить "террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы". По сообщению министерства, беспилотники были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы.

4 июля российские СМИ также сообщали о взрывах в Москве и области, и о работе ПВО. В частности, взрывы были слышны в Новомосковском административном округе российской столицы Москвы.