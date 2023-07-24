Ночная атака БПЛА: за взрывами в Москве может стоять ГУР Минобороны, — СМИ

Как отмечают неназванные источники, дроны, которые 24 июля атаковали Москву, имеют украинское происхождение: их использовали разведчики для проведения спецоперации.

За атакой беспилотников на здания неподалеку от сооружений Минобороны России стоит украинская разведка. Об этом сообщило издание "РБК-Украина".

Издание опубликовало информацию, полученную от неназванных источников в ГУР МОУ. Инсайдеры утверждают, что ночная атака неизвестных беспилотников на Москву — это успешная спецоперация, которую провели украинские разведчики.

Официального подтверждения относительно ночной атаки беспилотников пока нет.

Между тем Петр Черник, полковник ВСУ, прокомментировал событие в эфире портала "Радио Свобода". Офицер признал, что некоторые объекты в центре российской столицы являются законными целями для украинских Сил обороны. Именно такими целями является, например, возможная штаб-квартира кибернаступательного подразделения ГРУ России.

Черник согласился, что "приветствуется" даже "достижение зоны поражения целей". Также он не подтвердил, причастны ли каким-то образом дроны к украинской разведке — назвал их "инопланетными" и пояснил: "кто и зачем это сделал говорить не будем, чтобы не дать информацию противнику".

Что известно о ночной атаке дронов на Москву

В ночь с 23 на 24 июля несколько дронов неизвестного происхождения заметили в центре российской столицы. На видео, которое появилось в сети, видно, как одно устройство пролетает над улицами Москвы. На другой записи устройство врезается в высотное сооружение.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что несколько дронов действительно проникли в столицу. По его словам, повреждено здание неподалеку от Минобороны РФ и высотные этажи бизнес-центра "Леруа Мерлен".

Между тем расследователь Христо Гроздев заявил: возможными целями беспилотников могла стать штаб-квартира киберспециалистов ГРУ России. Кроме того, неподалеку от одной из точек удара расположен Военный университет имени князя Александра Невского.

Напоминаем, утром 24 июля стало известно об атаке более десятка беспилотников на оккупированный Крым. Согласно данным российских властей, состоялись удары по складу БК в центре полуострова на полпути между Джанкоем и Симферополем. Началась детонация снарядов, поэтому людей выселяют из 5-тикилометровой зоны вокруг склада.

Тем временем ОК "Юг" сообщило детали ночной атаки российских дронов в Одесской области. Россияне атаковали речные порты на Дунае, пытаясь повредить инфраструктуру для экспорта украинского зерна за границу.