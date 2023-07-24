Охотился на "Грады" и М777: в Херсоне задержали вербовщика ФСБ (фото)

На Херсонщине резидент ФСБ держал на связи до десяти информаторов — местных жителей, которые поддерживали агрессию РФ против Украины. Агенту грозит пожизненное заключение.

В Херсоне контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента, который вербует и предоставляет задания другим агентам. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

"Контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию по разоблачению агентурной сети ФСБ в Херсоне. В результате удалось задержать резидента российской спецслужбы (прим., — по военной терминологии — это агент, который вербует и дает задания другим агентам), который держал "на связи" до 10 информаторов в регионе", — говорилось в сообщении СБУ.

Отметили, что все информаторы — местные жители, которые поддержали вооруженную агрессию России против Украины. Тогда как задачей агентурной сети была передача оккупантам информации о подразделениях ВСУ в прифронтовых районах Херсонской области. В частности, они пытались выявить размещение реактивных систем залпового огня "Град" и иностранных гаубиц М777. Таким образом информаторы должны передавать резиденту собранные данные, а тот отправлять их своему куратору из ФСБ.

Однако руководителя сети задержали "на горячем" при попытке передачи информации агрессору. Задержанным оказался житель Херсона, которого завербовали еще в начале "нулевых". Тогда он часто ездил в РФ из-за собственных дел.

"Для "убедительности" своих намерений российская спецслужба даже выдала своему резиденту так называемый "пропуск" для беспрепятственного передвижения по территории страны-агрессора", — пояснили в СБУ.

"Пропуск" агента для передвижения по России

Перед началом полномасштабного вторжения агент вернулся в Украину и устроился на работу в одну из частных охранных фирм в Херсоне. После 24 февраля с ним на связь вышел представитель ФСБ и определил основные его задачи.

Сотрудники СБУ во время обысков обнаружили у предателя средства коммуникации, через которые он держал контакт с представителями РФ. Поэтому ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится под стражей, предателю грозит пожизненное заключение.

СБУ обнаружила средства комминкации во время обысков

СБУ обнаружила средства коммуникации во время обысков

Напомним, в Николаевской области СБУ задержала коллаборанта. Во время временной оккупации региона он водил своих односельчан на "инсценированные расстрелы". Также в Одессе задержали пророссийского блогера с Николаевщины, он фактически был "правой рукой" коллаборанта Кирилла Стремоусова.