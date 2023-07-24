Боролся за жизнь почти неделю: на Сумщине умер спасатель Сергей Антоненко (фото)

Спасателю, который умер от российского удара по Сумской области, было 22 года: ВС РФ целенаправленно нанесли удар по пожарной части в Белополье.

В ГСЧС сообщили о смерти спасателя Сергея Антоненко. Мужчина попал под российский обстрел города Белополье Сумской области, боролся за жизнь почти неделю и не выжил. О деталях происшествия говорится в Telegram-канале ведомства.

Сергей Антоненко — 22-летний старший лейтенант службы гражданской защиты, рассказали в пресс-службе ГПСУ. Лейтенант погиб от травм, полученных в результате удара России по Сумской области.

Обстрел произошел 17 июля: в тот день целью российского удара стало пожарно-спасательное подразделение в городе Белополье в Сумской области. Отметим, расстояние от пожарно-спасательного подразделения до территории РФ около 14 км.

Расстояние от Белополья до границы с Россией

Во время обстрела были ранены шестеро спасателей, среди них — Сергей Антоненко. Сергей получил минно-взрывные ранения и черепно-мозговую травму. Его доставили в больницу, где пытались спасти в течение почти недели.

Вечером 23 июля сердце спасателя перестало биться, сообщили в ГСЧС: "Родители остались без сына, а большой коллектив спасателей Сумщины потерял надежного коллегу".

Сергей Крук, председатель ГСЧС, опубликовал фотографии с места удара российских снарядов, который произошел 17 июля. На фотографиях — остатки укрытия, где пытались спрятаться спасатели: оно полностью разрушено.

Сергей Крук — об обстреле Сумщины 17 июля 2023 года

Отметим, Сумская область ежедневно страдает от регулярных обстрелов ВС РФ — об этом сообщает Генштаб ВСУ в ежедневных отчетах. Сергей Наев, командующий Объединенными силами, призвал местных жителей срочно эвакуироваться: враг продолжит бить по приграничным территориям и мирным людям стоит переехать в более безопасные места.

Местные власти также призвали людей выезжать, при этом уверяют, что принудительной эвакуации не будет — исключительно добровольная.

Напоминаем, согласно сообщениям командования, 4 июля российская ДРГ пыталась проникнуть на территорию Сумской области. По дороге им попались двое мирных людей — мать и сын, которые ехали на мопеде. Согласно сообщению ОК "Север", людей убили и бросили посреди автодороги.

Кроме того, позже стало известно о подразделении снайперов, которых российское командование отправило к границам Сумщины. Они будут учиться воевать, тренируясь на живых целях на украинской территории, — рассказали в Центре национального сопротивления.