Волынские теробороновцы применили 155-мм гаубицу FH-70 и уничтожили БМП (видео)

Бойцы с Волыни зафиксировали российскую технику благодаря дронам и уничтожили в лесу российскую БМП-1 с помощью 155-мм гаубицы FH-70.

Подразделения Волынской бригады теробороны уничтожили на востоке Украины единицу вражеской бронетехники, а именно — БМП-1. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба.

Выследили бронетехнику аэроразведчики 54 и 55 отдельных батальонов 100 бригады теробороны. Применили украинские защитники самоходную 155-мм гаубицу FH-70.

"У врага еще на одну единицу бронетехники меньше!" — говорится в сообщении.

Бойцы пообещали и в дальнейшем уничтожать технику российских захватчиков.

Уничтожение техники россиян в июле 2023 года

Российские войска решили организовать позицию для артиллерийской установки среди гражданской инфраструктуры. Бойцы ВСУ сумели успешно ликвидировали пушку-гаубицу Д-20. Ликвидация боевой единицы состоялась в районе Бахмута.

Спецназовцы СБУ 22 июля уничтожили редкую станцию РЛС "Подлет" российских оккупантов. С начала полномасштабной войны РФ потеряла уже третью такую станцию. Техника выполняет задачи по целеуказанию для средств ПВО.

Украинские бойцы в конце июля с помощью дрона уничтожили танк Т-90 россиян под Бахмутом. Группа "Асгард" подразделения "Глаза" 120-го ОРБ и КБ 28-й ОМБр уничтожили российский танк Т-90. Для этого был использован FPV дрон-камикадзе.

Напомним, 17 июля аэроразведка "Волков" из теробороны помогла артиллерии ВСУ уничтожить технику РФ. Теробороновцы Прикарпатья фиксируют передвижения врагов и передают координаты артиллеристам, а впоследствии происходит эффективное уничтожение вражеских войск.