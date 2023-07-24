Оккупанты оставили технику: морпехи уничтожили БТР россиян (видео)

Благодаря беспилотникам украинские защитники зафиксировали вражескую технику на поле и впоследствии уничтожили.

Аэроразведчиками подразделения "Совы" 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского ликвидировали технику российских оккупантов. В Facebook опубликовали видео работы.

Благодаря беспилотникам зафиксировали вражескую технику на поле. Оказалось, что экипажа на ней не было. Все же украинские защитники решили ликвидировать технику.

"Прогрели вражеский БТР, который оккупанты оставили на поле боя", — говорится в сообщении.

Уничтожение техники РФ в июле 2023 года

ВСУ 20 июля успешно уничтожили 152-мм гаубицу Д-20 в районе Бахмута. Российские войска обустроили позицию для артиллерийской установки среди гражданской инфраструктуры. Впоследствии аэроразведка зафиксировала артиллерийскую установку. Выяснилось, чтобы в пушке был боекомплект, который после попадания впоследствии сдетонировал.

Волынские теробороновцы 24 июля применили 155-мм гаубицу FH-70 и уничтожили БМП. Бойцы с Волыни зафиксировали российскую технику благодаря дронам и уничтожили в лесу российскую технику с помощью 155-мм гаубицы FH-70. Бойцы пообещали и в дальнейшем уничтожать технику российских захватчиков.

Украинские бойцы с помощью дрона уничтожили танк Т-90 россиян под Бахмутом. Российский основной боевой танк принятый на вооружение в 1992-м году регулярно ликвидируют на фронте.

Напомним, бойцы 33 бригады ВСУ уничтожили российскую БМП. Экипаж российской техники обстреливал украинские подразделения и пытался спрятаться в густой растительности, но украинские защитники четко фиксировали передвижения техники и уничтожили ее.