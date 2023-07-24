Всеобщая мобилизация в августе: кто в Украине будет получать повестки в первую очередь

По словам представителей ВСУ, как и прежде, повестки будут выдавать мужчинам с боевым опытом, а во вторую очередь — людям, владеющим определенными специальностями.

Общая мобилизация в Украине не останавливается, и в следующем месяце военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет по прежнему будут подлежать призыву. Но с 1 августа появится ряд изменений в общих правилах. Об этом в эфире телемарафона сообщила юрист из НКО "Юридическая сотня" София Кухоцкая.

Изменения в правилах главным образом касаются солдат срочной службы. Однако в том, как выдаются повестки, ничего радикального не предвидится.

Во время общей мобилизации первыми, как и прежде, повестки будут выдавать мужчинам с боевым опытом, а во вторую очередь — тем, кто нужен для конкретных специальностей, согласно объяснению начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Романа Горбача.

К тому же, в ВСУ есть запрос на граждан с навыками иностранных языков: английского, французского или немецкого.

Напомним, о том, кто не подлежит призыву в рамках общей мобилизации в 2023 году. Некоторые категории военнообязанных граждан даже в военное время освобождаются от мобилизации.

Также сообщалось, что в ТЦК рассказали, почему "облавы" продолжатся и призывникам выписывают повестки на улицах. По словам главы Львовского ТЦК и СП Александра Тищенко, только 20% мужчин приходят в военкоматы по повесткам — отсюда сложности с выполнением мобилизационного плана.