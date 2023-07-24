"Очень близко к границе": президент Румынии осудил атаку РФ на Одесскую область
По словам Клауса Йоханниса, действия России ставят под угрозу не только безопасность в Черном море, но и глобальную продовольственную ситуацию.
После обстрелов Россией портовой инфраструктуры города Рени Одесской области президент Румынии Клаус Йоханнис высказал свою озабоченность серьезными угрозами для безопасности в Черном море. Об этом лидер государства написал в своем Twitter-аккаунте в понедельник, 24 июля.
Политический лидер "решительно осудил" последние атаки РФ, в результате которых были нанесены удары по Рени, находящегося в непосредственной близости от румынской границы. Клаус Йоханнис назвал эти недавние обстрелы со стороны России серьезной угрозой для общей безопасности Черного моря.
"Я решительно осуждаю недавние российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины на Дунае, в непосредственной близости от Румынии. Эта недавняя эскалация представляет собой серьезный риск для безопасности в Черном море. Это также влияет на дальнейший транзит украинского зерна и, следовательно, на глобальную продовольственную безопасность", — заявил Йоханнис.
Обстрел Одесской области в ночь на 24 июля
В ночь на 24 июля Одесскую область снова атаковали Вооруженные силы РФ, используя иранские дроны-камикадзе Shahed. Атаки продолжались в течение четырех часов и нанесли ущерб портовой инфраструктуре Дуная. Силы противовоздушной обороны сбили три вражеских БПЛА.
В результате атак был уничтожен ангар с зерном в городе Рени и повреждены резервуары для хранения других грузов. Шестеро человек получили ранения.