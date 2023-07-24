Поставки вооружений из Ирана: РФ существенно увеличила трафик в Каспийском море, — карта

Для России логистический маршрут из портов Ирана в Азовское и Черное моря весьма удобен. Согласно данным наблюдателей, судно может доставить по нему военный груз всего за 12 дней.

Россия за период с июля 2022 по июнь 2023 значительно увеличила количество торговых маршрутов в Каспийском море. Согласно спутниковым снимках трафик торговых кораблей, которые движутся в направлении Ирана существенно возрос. Об этом 24 июля сообщил новостной ресурс Texty.org.ua.

Авторы материала отметили, что за указанный период количество кораблей у российских и иранских портов увеличилось. В частности, об этом свидетельствуют данные спутниковых снимков Волго-Каспийского канала в направлении Астрахани, которые фиксировали активность за аналогичный период в течение последних двух лет.

Чтобы корректно расшифровать спутниковые изображения следует обратить внимание, что точки на снимках указывают не реальное количество кораблей, а скопление железа.

Активность грузовых судов у берегов РФ

"Спутник делает снимок примерно раз в неделю, поэтому некоторые корабли он не фиксирует, в то же время из-за наложения большого количества снимков друг на друга одна точка может быть несколькими кораблями, расположенными рядом", — пояснили обозреватели.

На иллюстрациях ниже показано скопление кораблей возле двух крупнейших портов Ирана — Энзели и Амирабад.

Порты Ирана в Каспийском море

При этом отмечено, что скопление кораблей на входе в Волго-Каспийский канал больше, чем возле иранских портов. Это объясняется особенностью технологии фиксации железа, которую использует спутник.

Активность кораблей у порта Энзели

Активность кораблей у порта Амирабад

В публикации авторы обратили внимание, что после того как спутники начали фиксировать резкую активность кораблей в Каспийском море в сентябре-октябре 2022, Россия в этот период участила атаки беспилотниками по территории Украины.

"С тех пор их количество оставалось стабильно высоким, исключением был лишь март 2023 года", — говорится в публикации.

Динамика активности грузовых судов в Каспийском регионе

В то же время, перевозка беспилотников из Ирана в РФ не могла настолько поднять трафик, однако следует учитывать, что Иран поставляет не только дроны. По данным The Wall Street Journal, по Каспийском море Россия перевезла более 300 тыс. артиллерийских снарядов и 1 млн других боеприпасов. А телеканал Sky News со ссылкой на свои источники сообщил, что Иран отправил по морю:

боеприпасы калибра 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм и 14,5 мм, 40-мм гранаты для гранатометов;

107-мм противотанковые ракеты и минометные снаряды различных калибров — 60 мм, 81 мм и 120 мм;

реактивные снаряды 130 мм, 122 мм и 152 мм;

бронебойные танковые снаряды 115 мм и 125 мм;

шлемы и бронежилеты.

В материалах этих СМИ фигурируют корабли RASUL GAMZATOV, MUSA JALIL и BEGEY.

Почему Каспийское море

Обозреватели пояснили, что хотя Иран от Украины находится на большом расстоянии логистика военного снаряжения по Каспийскому морю очень удобная. Дело в том, что военный груз может выйти, например, из Амирабада и относительно быстро прибыть в Астрахань, далее через Волго-Донской канал попадает в Азовское, а затем и в Черное море.

Такой маршрут может занять приблизительно 12 дней, и хотя, на первый взгляд, это не слишком быстро, стоит учесть, что грузовые корабли могут перевозить огромные объемы, что трудно обеспечить другими видами транспорта.

Однако несмотря на удобную логистику Россия предпочитает избегать хранение вооружений и боеприпасов вблизи украинских границ, так как по складам периодически "прилетают" украинские ракеты и дроны-камикадзе.

Ранее сообщалось, что по данным главы Одесской ОВА Сергея Братчука, на военном складе возле Джанкоя была уничтожена партия ракет П-800 "Оникс". По его словам, этими ракетами противник собирался атаковать Одессу.