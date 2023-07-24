Атаки дронов в Москве и Крыму: ВСУ научилась находить бреши в российских ПВО, — СМИ

Украина могла получить снимки с российскими батареями ПВО и теперь использует эти данные, чтобы прокладывать траекторию БПЛА и ракет в обход радаров, допускает военный эксперт Юрий Федоров.

После взрывов в Москве и Крыму некоторые российские военные эксперты высказались о том, что Украина научилась находить бреши в российской системе противовоздушной обороны. Об этом сообщает "Агентство".

Атаки ВСУ становятся все более успешными за счет того, что в ходе предыдущих атак удалось изучить расположение и тактику, используемую противовоздушной обороной ВС РФ.

Теперь же накопленные данные применяются на практике, отметил OSINT-аналитик Кирилл Михайлов.

По его словам, если в РФ не научились реагировать на новые угрозы и на смену тактики ВСУ, то, сколько ни устанавливай новых ПВО на территории Москвы, эффективности от этого не прибавится.

По мнению Олега Игнатова из International Crisis Group, разведка ВСУ лучше определяет цели, в т.ч. и в Крыму.

Возможно, Украина получила снимки с батареями ПВО и теперь использует данные о расположении ПВО, чтобы прокладывать траекторию БПЛА и ракет, чтобы они не попадали на радары, сказал военный эксперт Юрий Федоров.

По его словам то обстоятельство, что дроны ВСУ беспрепятственно долетают до Москвы, служит доказательством того, что ПВО РФ никуда не годится.

В 300 метрах от места падения дрона находился ЗРК "Панцирь С1", предназначенный для защиты от БПЛА. Однако для его успешной работы нужно, чтобы дрон был выше, а не на одном с ним уровне, объяснил военный эксперт Павел Лузин.

Отлаженная работа "Панцыря" невозможна без системы раннего оповещения, добавил эксперт. "Российская ПВО крупных городов и промышленных центров никогда всерьез и не готовилась к отражению атак небольших БПЛА, — объяснил он. — Частично это компенсируется системами РЭБ, защищающими Кремль и другие ключевые объекты", — сказал Лузин, добавив, что все же это не панацея.

Он также оценивает выше возможности ракет Storm Shadow, которые предположительно атаковали Крым, чем возможности российских ПВО.

Напомним, что Армия дронов в течение надели уничтожила 101 единицу техники РФ стоимостью миллионы долларов.

Также сообщалось, что в Иране представлена новая версия Дрона-камикадзе Shahed-149 Gaza.