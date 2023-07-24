После мятежа Пригожина в РФ начался период смены власти, — Резников

По словам главы Минобороны Украины, путинский режим не так силен, как годом ранее. Конфликт между теми, кто борется за власть в РФ, уже идет.

После неудавшегося мятежа Евгения Пригожина в РФ начался период смены власти. Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает CNN.

"Этот госпереворот — реальная иллюстрация того, что режим в Кремле слабеет. Это означает, что они не так сильны, как были год назад. Я думаю, мы увидим продолжение этого так называемого конфликта", — сказал он.

На вопрос о том, считает ли он, что кто-то в России играет в закулисные игры и пытается сместить президента Владимира Путина, он ответил, что "конфликт между ними начался".

В интервью американскому изданию глава Минобороны Украины также сказал, когда закончится война и анонсировал вступление Украины в Альянс. Глава Минобороны убежден, что Украина победит в войне против РФ. По его оценкам, боестолкновения должны завершиться к лету 2024 года.

Напомним, что Резников назвал кассетные боеприпасы более эффективными, чем обычные, и рассказал о результативных ударах снарядами DPICM.

Также сообщалось, что Бухарест и Вашингтон обсудили обстрелы портов на Дунае. По словам журналистов, обстрел речных портов недалеко от границы Румынии был самым близким к территории стран НАТО.