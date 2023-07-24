Очень близко к Румынии: Бухарест и Вашингтон обсудили обстрелы портов на Дунае

По данным журналистов, обстрел ВС РФ недалеко от границы Румынии был самым близким к территории НАТО с начала полномасштабной войны.

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В понедельник, 24 июля, после удара войск РФ по украинскому порту на реке Дунай госсекретарь США Энтони Блинкен провел беседу с министром иностранных дел Румынии Луминитой Одобеску, обсудив вопросы коллективной безопасности и поддержки Украины и Молдовы. Об этом сообщает CNN.

Отмечается также, что среди поднятых вопросов была глобальная продовольственная безопасность и сотрудничество по вопросам безопасности Черного моря.

По информации мэра города Рени Игоря Плехова, порт на Дунае атаковало около 15 дронов-камикадзе. Разрушены три склада с зерном, уничтожены три зернохранилища, взрывная волна повредила окна зданий и сооружений.

По оценкам журналистов, обстрел российских войск недалеко от границы Румынии был самым близким к территории НАТО с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Реакция президента Румынии

Президент Румынии Класус Йоханнис высказался с осуждением российских обстрелов Одесской области.

"Я решительно осуждаю недавние российские атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру на Дунае, в непосредственной близости от Румынии", — сказал Йоханнис.

По его словам, такая эскалация — значительный риск для безопасности в Черном море, что скажется на транзите зерна в ОАЭ и в целом на глобальной продовольственной безопасности, отметил Йоханнис.

По данным румынских СМИ, теперь корабли швартуются максимально близко к румынскому берегу.

Напомним, что Фокус разбирался в том, как защитить Одессу и когда прекратятся ракетные обстрелы южной части Украины. После отмены "зерновой сделки" Кремль прибегает к ракетным ударам по портовой инфраструктуре и гражданским объектам Одессы. В свою очередь, пропаганда РФ заявила, что город уничтожат, а потом отстроят вновь.

Также сообщалось, что беспилотники атаковали Москву, взрывы раздались возле здания Минобороны.