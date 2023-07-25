Попал под атаку российского дрона: под Бахмутом ранен журналист AFP из США, – СМИ

Гражданин США Дилан Коллинз делал репортаж об украинских военных в Донецкой области. Журналист находится в Украине с первых дней полномасштабной войны.

В Донецкой области, неподалеку от Бахмута, американский журналист Дилан Коллинз, работающий во французском издании AFP, получил множественные осколочные ранения. Об этом пишет CNN со ссылкой на репортеров AFP, ставших свидетелями происшествия.

Сообщается, что Коллинз был ранен в результате атаки беспилотника со стороны российских оккупантов. В момент обстрела он делал репортаж об украинских военных на позиции в лесном массиве в районе Бахмута.

Американский репортер был госпитализирован с множественными осколочными ранениями. По словам медиков, на данный момнет жизни 35-летнего американца ничего не угрожает.

"Мы расследуем все обстоятельства этого инцидента. Мы думаем о Дилане и его близких", — сказала директор AFP по Европе Кристин Бухагиар.

Как отмечает издание La Provence, Дилан Коллинз присоединился к AFP в 2018 году. Ранее американский репортер также освещал события на Ближнем Востоке, в частности конфликт вокруг Нагорного Карабаха. В первые дни полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину журналист прибыл в Киев.

Напомним, что 9 мая стало известно о гибели журналиста AFP Армана Солдина. Он работал видео-координатором по Украине и погиб в результате обстрела на глазах у коллег возле города Часов Яр в Бахмутском районе.

Позже, 15 июля, Арман Солдин был посмертно награжден орденом Почетного легиона, что является высшим отличием Франции. В заявлении Министерства культуры указано, что журналист "погиб при исполнении служебных обязанностей".