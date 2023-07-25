Испортил репутацию: в ISW объяснили, зачем Путин оправдывается из-за выхода из зерновой сделки

По словам аналитиков, Путин хочет смягчить вред, нанесенный позициям Российской Федерации в Африке и его собственной репутации.

Президент России Владимир Путин написал статью о выходе из зерновой сделки, чтобы оправдаться перед странами-партнерами Африки. Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 24 июля говорится, что Путин хочет смягчить вред, нанесенный позициям Российской Федерации в Африке и его собственной репутации. Отмечается, что вред репутации нанес не только выход из черноморской инициативы, но и атаки по украинским портам в Одесской области, а также решение не посещать саммит БРИКС в ЮАР в августе.

"В своей статье Путин обозначил цели РФ по установлению партнерских отношений с Африкой и призвал к продолжению "традиционно тесного сотрудничества на мировой арене", — отметили аналитики в отчете.

По словам экспертов, глава Кремля в статье также заявили о важности поставок продовольствия для поддержания политической стабильности в странах Африки. Конечно же, он обвинил "коллективный Запад" в использовании зерновой инициативы в собственных интересах.

В отчете отметили, что многие страны Африки зависят от поставок зерна из Украины.

"Путин также, вероятно, пытается смягчить упущенную выгоду и смущение от невозможности лично принять участие в саммите БРИКС в Южной Африке из-за ордера на арест, выданного МУС", — сказано в отчете.

Напомним, что 24 июля стало известно, что Путин заявил, что Россия вышла из "зерновой сделки", поскольку она не оправдала своего гуманитарного назначения. Он отметил, что Россия приняла участие в "зерновой сделке" из-за заботы и блага для Африки, ведь "сделка" была нацелена "на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки".

Напомним, 18 мая посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что "зерновая сделка" не должна удовлетворять любые потребности России.

20 июля исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Гарланд рассказал, что на данном этапе Россию будет трудно вернуть к "соглашению".