"Под чужим флагом": в США рассказали про возможные провокации Кремля с украинским зерном

В Вашингтоне заявляют, что не имеют решения, которое позволит Украине отгружать такое же количество зерна, как во время действия Черноморской зерновой инициативы.

США намерены открыто выступить с информацией о предполагаемых действиях России в Черном море. Об этом рассказал спикер Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге, передает Укринформ.

"У нас есть информация, свидетельствующая о том, что они (Россия — ред.), очевидно, готовят операцию под чужим флагом. Они угрожали судам, действующим в международных водах, после чего сегодня произошла атака на Дунае", — сказал Миллер.

Согласно его заявлению, Соединенные Штаты планируют продолжать активные консультации с региональными партнерами по поводу поиска альтернативных маршрутов для экспорта украинского зерна.

Мэттью Миллер особо подчеркнул, что на данный момент отсутствует решение, которое позволило бы Украине экспортировать столько же зерна, сколько было перевезено во время действия Черноморской зерновой инициативы, без восстановления морских маршрутов.

Напомним, что 24 июля стало известно, что Путин заявил, что Россия вышла из "зерновой сделки", поскольку она не оправдала своего гуманитарного назначения. Он отметил, что Россия приняла участие в "зерновой сделке" из-за заботы и блага для Африки, ведь "сделка" была нацелена "на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки".

Напомним, 18 мая посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что "зерновая сделка" не должна удовлетворять любые потребности России.

20 июля исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Гарланд рассказал, что на данном этапе Россию будет трудно вернуть к "соглашению".