"Это война, которую начала Россия": у Байдена отреагировали на удары дронами по Москве

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Штаты не поддерживают удары по территории РФ. Однако Кремль может закончить войну в любой момент, выведя войска с территории Украины.

Атака беспилотников на Москву является следствием войны, которую начала Россия. Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер во время пресс-конференции 24 июля.

По ее словам, Кремль может закончить войну в любой момент, выведя свои войска из Украины, а также прекратив обстрелы мирных городов БПЛА и ракетами.

"Это война, которую начала Россия", — сказала она в ответ на вопрос журналиста об атаке дронов на Москву.

Жан-Пьер отметила, что Российская Федерация наносит удары по гражданским объектам в Украине почти ежедневно на протяжении более 15 месяцев. Она вспомнила недавние удары по Одессе, о смерти мирных жителей и уничтожении зерна, которое предназначалось на экспорт.

"Россия бомбила порт в Одессе, убив и ранив украинских гражданских, разрушив объект исторического наследия ЮНЕСКО… и уничтожив десятки тысяч тонн зерна, которое предназначалось для других стран по всему миру", — сказала Жан-Пьер.

По ее словам, США не поддерживают удары Сил обороны Украины по территории России. Однако напомнила, что полуостров Крым является законной территорией Украины. Поэтому Штаты и союзники продолжат предоставлять Киеву все необходимое для отражения российской агрессии.

Карин Жан-Пьер про удары БПЛА по Москве (смотреть с 26 минуты)

Напомним, что утром 24 июля бесплиотник атаковал здание возле Министерства обороны России в центре Москвы. Ведомство Сергея Шойгу подтвердило факт атаки дронов на Москву и обвинило Украину в "теракте". Беспилотники якобы были подавлены системами РЭБ, а серьезных разрушений нет.

Еще напомним, что СМИ сообщали, что в Москве "Панцирь" на крыше Минобороны РФ "проморгал" дрон, который пролетал в 300 м. ЗРК "Панцирь-С1" стоит на крыше штаб-квартиры МО РФ еще с конца 2022 года. Впрочем, во время атаки на Москву 24 июля он так и не сработал.

Кроме того, журналисты писали, что ВСУ научились находить бреши в российских ПВО. Украина могла получить снимки с российскими батареями ПВО и теперь использует эти данные, чтобы прокладывать траекторию БПЛА и ракет в обход радаров, допускает военный эксперт Юрий Федоров.