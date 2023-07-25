"Спасают бедных детей": белорусская пропаганда оправдывает Лукашенко в депортации украинцев

До конца текущего года, как прогнозирует оппозиционер Павел Латушко, количество вывезенных несовершеннолетних украинцев может дойти до трех тысяч.

В Беларуси пропаганда оправдывает незаконный вывоз украинских детей. В частности, идет работа над тем, чтобы самопровозглашенный президент Александр Лукашенко выглядел "спасителем". Об этом сообщил заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко, передает 24 Канал.

"Они объясняют белорусам, что это, мол, гуманитарная помощь и они "спасают бедных детей". Но забывают сказать, что является причиной того, что детей вообще нужно вывозить", — сказал Павел Латушко.

По его словам, очевидно, что это происходит из-за того, что Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, а Лукашенко поддержал интервенцию. Однако белорусская пропаганда об этом не упоминает.

Юристы Народного антикризисного управления установили, что среди уже депортированных в Беларусь детей около 50 являются сиротами. Тогда как количество незаконно вывезенных детей ежедневно растет, по данным Латушко, к концу этого года, оно может дойти до трех тысяч.

"Это печально, но число (вывезенных детей, — ред.) растет. К сожалению, часть детей-сирот в дальнейшем вывезли на территорию России. По нашему мнению, на постоянное проживание", — пояснил он.

Из-за незаконной депортации украинских детей в Офисе генпрокурора начали расследование в отношении белорусского Красного Креста. В частности, вывоз детей — военное преступление, за которое Лукашенко должен ответить, ведь все происходит по его приказу. Эксперт добавил, что потенциально, это может быть и признаками геноцида.

Напомним, 18 июля Фокус сообщал, что оккупанты начали вывозить украинских детей в Беларусь, где их принудительно "перевоспитывают" и объясняют им, что президент РФ Владимир Путин делает добрый поступок. Тогда как Красный Крест Беларуси признался о помощи РФ в вывозе украинских детей с временно оккупированной территории Украины. В частности, это назвали миротворческой миссией.

21 июля Новая Зеландия выступила с заявлением о введении 23 новых санкций против лиц РФ и Беларуси, в частности, трое россиян, на которых распространяются новые санкции, были причастны к депортации украинских детей.