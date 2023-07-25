Стабильная помощь: Литва утвердила трехлетний план военной поддержки Украины

С 2024 по 2026 включительно Литва предоставит вооружение, обеспечит ремонт военной техники, а также обучение личного состава украинских сил. Общая сумма помощи составит около 200 млн. евро.

Государственный совет обороны Литвы 24 июля утвердил трехлетний план военной поддержки Вооруженных сил Украины в объеме около 200 млн евро. В него включены закупка летальных и нелетальных средств, военная подготовка личного состава, ремонт военной техники и др. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Литвы.

План военной помощи будет реализован с 2024 по 2026 год включительно.

Министр национальной обороны страны Арвидас Анушаускас отметил, что оказание поддержки украинской армии было и остается одним из приоритетных направлений для оборонного ведомства.

"Планируется, что средства, возвращенные Литве за поддержку, предоставленную Украине в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ), вернутся в сферу обороны, не замедляя тем самым развитие национального потенциала и направив эти средства на дальнейшую поддержку ВСУ", — заявил Анушаускас.

По его словам размер военной помощи, которая включает в себя поставки вооружения, снаряжение, а также обучение и лечение украинских солдат, скоро достигнет 500 млн евро.

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас

В ходе своего визита в Украине в конце июня литовский министр пояснил, что реализация трехлетнего плана ставит перед собой три основные цели:

прилагать усилия для дальнейшего обеспечения бесперебойной военной поддержки украинских военных;

обеспечить реабилитация раненых украинских солдат;

продолжить консультации по военным реформам, начатые до войны, чтобы приблизить Украину к членству в НАТО.

Напомним, литовские должностные лица 24 июля обратились к главам Европейской комиссии с предложением усилить транспортный маршрут между Украиной и странами Балтии. В Вильнюсе считают, что необходимо обеспечить альтернативный вариант для экспорта украинского зерна и другой продукции.