Королевская кавалерия: британские уланы в Польше проводят занятия по конной разведке (фото)

Тренировки по малозаметной конной разведке проводятся с целью укрепления польско-белорусской границы в рамках операции "Кабрит".

Солдаты кавалерийского полка Британской армии совместно с военнослужащими 2-й Любельской бригады Вооруженных сил Польши проводят тренировки по малозаметной конной разведке. Об этом 25 июля сообщили в боевой группе НАТО Enhanced Forward Presence (eFP) в Польше.

"Солдаты британской кавалерии возвращаются к своим корням в рамках операции "Кабрит". Вместе со знаменитой 2-й Любельской бригадой проводят тренировки по ведению малозаметной конной разведки", — написали британцы в Twiiter.

Как отметили обозреватели Defence Express, в XXI веке в передовых силах НАТО, которые должны первыми встретить противника, действительно есть кавалерийские подразделения. Более того, по данным издания, в Великобритании фактически меньше основных боевых танков Challenger 2, чем лошадей в соотношении 492 к 227 не в пользу боевых машин.

В связи с этим авторы материала задаются вопросом, существует ли вообще необходимость задействовать для охраны польской границы с Беларусью конных разведчиков. Ведь современные системы обнаружения и средства воздушной разведки вполне способны закрыть этот вопрос, кроме того содержание лошадей гораздо дороже содержание беспилотников.

Эксперты полагают, что следование традициям в британской армии слишком сильны, чтобы пересмотреть этот вопрос. Даже с учетом того, в Беларусь прибыли наемники из ЧВК "Вагнер", которые уже приступили к обучению белорусских военнослужащих, в том числе спецназовцев.

Напомним, Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 23 июля заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" оказывают на него давления, чтобы пойти походом на Варшаву и Жешув. По его словам. Наемники имеют "плохие настроения" поскольку помнят, откуда приходило оружие, когда они воевали в Бахмуте.

В ответ министр обороны Польши Мариуш Блащак 24 июля сообщил, что в Польше формируют специальные саперные подразделения для противодействия угрозам со стороны "вагнеровцев". Новый батальон инженерных войск будет дислоцирован недалеко от Сувалкского коридора.