"Задержан незаконно": Навальный считает террориста Гиркина политическим заключенным

Оппозиционный политик считает выдвинутое против экс-главаря пророссийских боевиков "ДНР" обвинение политическим. По его мнению, все преступления Гиркина должны быть тщательно расследованы и получить справедливую оценку суда.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в тюрьме, назвал недавно арестованного в Москве террориста Игоря Гиркина-Стрелкова политическим заключенным. Об этом Навальный сообщил в своем Twitter.

"Игорь Стрелков задержан незаконно. Пока он остается под стражей по этому бессмысленному и очевидно политически мотивированному обвинению, он является политическим заключенным", — написал Навальный.

Оппозиционер также напомнил, что ранее Стрелков был осужден судом Нидерландов в процессе, который, по его мнению, соответствует принципу независимости суда. Он считает, что факт убийства 298 пассажиров "Боинга" (катастрофа рейса МН-17 над Донбассом — ред.) должен быть расследован Россией, а все виновные — понести справедливое наказание.

Навальный отметил, что сам Стрелков не отрицает своего участия в боевых действиях в Украине в неопределенном статусе. Однако, по мнению оппозиционера, "эти факты должны быть расследованы и получить справедливую оценку суда".

Напомним, 21 июля российские правоохранители по заявлению экс-сотрудника ЧВК "Вагнер" задержали террориста Игоря Стрелкова-Гиркина. Суд предъявил Гиркину обвинение по статье 282 УК РФ (экстремизм).

Кроме того, в тот же день в России правоохранители задержали Павла Губарева, который в 2014 году объявил себя "народным губернатором" Донецкой области. Губарева арестовали после одиночного пикета под зданием суда в Москве, куда он прибыл, чтобы поддержать Гиркина.

Аресты главарей террористов напугали российских коллаборационистов на временно оккупированных территориях Украины. Гауляйтеры массово берут "отпуска" по состоянию здоровья, чтобы пересидеть дома процесс "кадровых чисток".