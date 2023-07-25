Украина в ближайшие месяцы получит дополнительные новейшие ЗРК Skynex, — Rheinmetall

Зенитно-ракетный комплекс имеет 35-мм пушку Oerlikon Mk3, которая может очень дешево и эффективно уничтожать беспилотники или крылатые ракеты.

Немецкий оборонный гигант Rheinmetall заявил, что в ближайшие месяцы Украина получит сразу два ЗРК Skynex с пушками калибром 35-мм. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В статье о том, какую помощь оказывает Украине Rheinmetall, указывается, что украинская армия скоро получит два новейших комплекса Skynex. Отмечается, что успех ВСУ Gepard показывает важность противовоздушной обороны пушечного типа, особенно при перехвате крылатых ракет и беспилотников.

Skynex имеет программируемые 35-мм боеприпасы AHEAD, которые позволят эффективно уничтожать цели на очень близком расстоянии. К тому же 35-мм боеприпасы будут значительно дешевле чем аналоги на базе ракет в таком же радиусе действия. Уничтожение воздушной цели может стоить около 4 тысяч евро, что почти в 100 раз дешевле, чем запуск ракеты IRIS-T.

"Во второй половине 2023 года Украина получит две новейшие системы противовоздушной обороны Skynex, включая боеприпасы воздушного взрыва", — сообщили в компании.

Базой для машин будет грузовик Rheinmetall HX 8X8. В основе комплекса лежит 35-мм пушка Oerlikon Mk3. Она способна поражать цели на расстоянии до 4000 метров и имеет скорострельность до 1000 в минуту. Боеприпас AHEAD имеет 152 поражающих элемента, которые образуют определенное облако для перехвата целей.

Украина является первой страной, кто эксплуатирует Skynex.

Напомним, 11 мая СМИ писали, как для Украины производили ЗРК Skynex в кооперации трех стран.

26 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что системы Skynex уже охраняют украинское небо.