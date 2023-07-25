До конца года: в РФ продлили сроки восстановления Крымского моста (документ)

Ранее россияне собирались отремонтировать подорванный Керченский мост к 1 июля. А вице-премьер РФ Марат Хуснуллин анонсировал строительство временного моста.

В Российской Федерации продлили сроки восстановления Керченского моста, на котором 17 июля прозвучали взрывы. Об этом идет речь в распоряжении, опубликованном на официальном портале российского правительства.

Согласно документу, Крымский мост будут ремонтировать до 31 декабря 2023 года. Ранее оккупанты намеревались закончить ремонтные работы до 1 июля 2023 года.

"В пункте 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 октября 2022 г. № 2999-р (собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 42, ст. 7242) слова "1 июля 2023 г." заменить словами "31 декабря 2023 г." — говорится в распоряжении властей РФ.

Документ подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.

В РФ собираются ремонтировать Крымский мост до конца года

Удар по Крымскому мосту: что известно

Напомним, в ночь на 17 июля обвалилась145-я опора Крымского моста со стороны Краснодарского края РФ, движение по мосту было приостановлено. По информации местных СМИ, произошло это якобы в результате ракетного удара, ведь местные жители слышали посреди ночи громкие взрывы.

В тот же день вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о намерении построить временный мост в районе поврежденного участка Крымского моста. По его словам, один из поврежденных пролетов планируют запустить 15 сентября. По второй стороне моста двустороннее движение хотели возобновить к 1 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Аспеновском форуме по безопасности 21 июля подчеркнул, что Крымский мост является для Украины законной целью, которая должна быть нейтрализована. Он отметил, что россияне построили это сооружение незаконно.

В свою очередь представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью от 23 июля подчеркнул, что Крымский мост является стратегически важным объектом, с которого поставляют вооружение войскам РФ.