Минус 12 оккупантов посреди Клещиевки: бойцы ВСУ сделали засаду на десантников РФ (видео)

Украинский дрон зафиксировал результаты удачной засады на южной окраине Клещиевки: подбитую БМП и взвод оккупантов, разбросанный на несколько метров вокруг.

Бойцы подразделений Сил обороны уничтожили российский десант, который пытался атаковать новые украинские позиции в селе Клещиевка к югу от Бахмута. В бою приняли участие бойцы 80-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ. О деталях боя рассказали в мониторинговом сообществе DeepState.

Результаты неудачного прорыва россиян зафиксировал на видео украинский дрон — видно поврежденную российскую БМП, а на расстоянии нескольких метров от нее — остатки оккупантов.

БМП армии РФ под Клещиевкой в Донецкой области

Точная дата и время событий неизвестны, но соответствующее видео опубликовано вечером 24 июля. Представителям DeepState удалось выяснить, какое подразделение ВС РФ атаковало и в какой точке это произошло.

Российские десантники, которые попали в засаду Сил обороны, принадлежали к 83 ОДШБр ВС РФ. Отметим, что 83 ОДШБр воевала в Донецкой области с первых дней вторжения России. В марте 2022 года ликвидирован командир Виталий Слабцов, а осенью 2022 года — заместитель командира Олег Ташматов.

Согласно результатам геолокации событий в Клещиевке, бой произошел в точке с координатами 48.5214, 37.9547. На онлайн-карте боевых действий указано, что точка — в пока серой зоне между позициями ВСУ и ВС РФ.

Ситуация на линии фронта возле Клещиевки по состоянию на 25 июля 2023 года

Если обозначить точку на карте Google Earth, то становится понятно, что бой состоялся посреди населенного пункта — в частности, на центральной улице в ее южной части.

Местность, где ВСУ удалось уничтожить БМП армии РФ

Военный журналист Андрей Цаплиенко указал, что засаду для российских десантников устроили бойцы ОШБр "Лють" Нацполиции и 80-й ОДШБр ВСУ. Ориентировочные потери ВС РФ в этом бою — "минус" 12 человек.

Отметим, в среде российских военкоров распространяется информация о том, что ВС РФ потеряли контроль над Клещиевкой. Однако украинское командование официально не подтвердило эти сообщения.

Ситуация в Клещиевке по мнению российских пропагандистов

Напоминаем, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский 25 июля сообщил, что встретился с бойцами двух направлений — Бахмутского и Лиманского. В заметке командующего указано, что ситуация на этих отрезках фронта — "противоположная".

Между тем представительница Минобороны Украины Анна Маляр 25 июля сообщила, что украинские бойцы под Бахмутом делают "настоящие чудеса", которые позже войдут в учебники по военному делу. В частности, пояснила чиновница, Силам обороны удается успешно воевать против превосходящих сил противника.