Минус 12 оккупантов посреди Клещиевки: бойцы ВСУ сделали засаду на десантников РФ (видео)
Украинский дрон зафиксировал результаты удачной засады на южной окраине Клещиевки: подбитую БМП и взвод оккупантов, разбросанный на несколько метров вокруг.
Бойцы подразделений Сил обороны уничтожили российский десант, который пытался атаковать новые украинские позиции в селе Клещиевка к югу от Бахмута. В бою приняли участие бойцы 80-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ. О деталях боя рассказали в мониторинговом сообществе DeepState.
Результаты неудачного прорыва россиян зафиксировал на видео украинский дрон — видно поврежденную российскую БМП, а на расстоянии нескольких метров от нее — остатки оккупантов.
Точная дата и время событий неизвестны, но соответствующее видео опубликовано вечером 24 июля. Представителям DeepState удалось выяснить, какое подразделение ВС РФ атаковало и в какой точке это произошло.
Российские десантники, которые попали в засаду Сил обороны, принадлежали к 83 ОДШБр ВС РФ. Отметим, что 83 ОДШБр воевала в Донецкой области с первых дней вторжения России. В марте 2022 года ликвидирован командир Виталий Слабцов, а осенью 2022 года — заместитель командира Олег Ташматов.
Согласно результатам геолокации событий в Клещиевке, бой произошел в точке с координатами 48.5214, 37.9547. На онлайн-карте боевых действий указано, что точка — в пока серой зоне между позициями ВСУ и ВС РФ.
Если обозначить точку на карте Google Earth, то становится понятно, что бой состоялся посреди населенного пункта — в частности, на центральной улице в ее южной части.
Военный журналист Андрей Цаплиенко указал, что засаду для российских десантников устроили бойцы ОШБр "Лють" Нацполиции и 80-й ОДШБр ВСУ. Ориентировочные потери ВС РФ в этом бою — "минус" 12 человек.
Отметим, в среде российских военкоров распространяется информация о том, что ВС РФ потеряли контроль над Клещиевкой. Однако украинское командование официально не подтвердило эти сообщения.
Напоминаем, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский 25 июля сообщил, что встретился с бойцами двух направлений — Бахмутского и Лиманского. В заметке командующего указано, что ситуация на этих отрезках фронта — "противоположная".
Между тем представительница Минобороны Украины Анна Маляр 25 июля сообщила, что украинские бойцы под Бахмутом делают "настоящие чудеса", которые позже войдут в учебники по военному делу. В частности, пояснила чиновница, Силам обороны удается успешно воевать против превосходящих сил противника.