Приводит к истощению врага: в ISW раскрыли детали новой тактики контрнаступления ВСУ

Эксперты ISW считают, что украинские контрнаступательные операции стремятся создать асимметричный градиент истощения, что позволяет сохранять рабочую силу.

Вооруженные силы Украины продолжали вести контрнаступательные операции не менее чем трех участках фронта. Бойцам удалось продвинуться вперед под Бахмутом. Об этом стало известно в отчете ISW.

По данным экспертов, на кадрах с геолокацией, опубликованных 25 июля, отчетливо видно, что Силы обороны Украины добились важных тактических успехов южнее Клещиевки, которая находится в 7 км к юго-западу от Бахмута.

В Генштабе ВСУ сообщили, что бойцы вели наступательные операции на:

Бахмутском,

Мелитопольском (запад Запорожской области)

и Бердянском (пограничный район Запорожской и Донецкой областей) направлениях.

По информации из украинских источников, сообщается о перемещении наших военных на расстояние 750 метров в сторону Старомайорского (это в районе 9 километров к югу от Великой Новоселки). Согласно российским источникам, ВСУ также совершили небольшой продвижение в сторону запада от Орехова.

В Институте изучения войны (ISW) обращают внимание на свои оценки, согласно которым украинские контрнаступательные операции стремятся создать асимметричный градиент истощения, что позволяет сохранять украинскую рабочую силу. Это достигается за счет использования более медленных темпов территориальных продвижений и освобождения земель, что приводит к постепенному истощению живой силы и техники у армии РФ.

Напомним, 25 июля Генштаб сообщил, что ВСУ выбили оккупантов с позиций в районе Андреевки вблизи Бахмута. Украинские войска наступают севернее и южнее города, враг оставил укрепленные позиции и отошел.

Волонтер и блогер Сергей Стерненко 24 июля сообщил, что украинские операторы беспилотников с помощью FPV-дрона поразили укрытие ВС РФ на южном направлении фронта. Бойцы Сил специальных операций дождались, когда оккупанты соберутся в одном месте, а затем взорвали их точным ударом беспилотника.