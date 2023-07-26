"Украина имеет потери": генерал Бундесвера поддержал контрнаступление ВСУ и призвал дать больше оружия

Немецкий политик Родерих Кизеветтер отметил, что украинские бойцы не воюют по учебникам Бундесвера, однако они борются в соответствии с собственным опытом и реальными условиями на фронте. Более того, генерал никогда не видел "секретный отчет Бундесвера", в котором якобы критиковали ВСУ за неудачные операции на фронте.

Депутат Бундестага, бывший генерал Бундесвера Родерих Кизеветтер заявил, что западным партнерам нужно предоставить больше оружия Украине, а не критиковать контрнаступление ВСУ, сидя в теплых креслах. Об этом он сообщил в комментарии Укринформу.

"Я принципиально отвергаю такую критику, ведь мы, немцы, Бундесвер не находимся в окопах и поэтому не должны критиковать, сидя в теплых креслах и не имея данных о ситуации на месте. Украина должна полагаться на свой опыт и, в конце концов, обходиться тем крайне малым количеством материала, который она получает в поддержку", — сказал Родерих Кизеветтер.

По словам депутата Бундестага, он никогда не видел "отчета" военного ведомства ФРГ, в котором якобы критикуют украинских бойцов и методы ведения наступления, которые не соответствуют тем, что прописаны в учебниках. Он считает, что Украине приходится искать любые слабые места в российской обороне и перекрывать пути снабжения врага. Украине не хватает боевой авиации, средств антидронной и противовоздушной обороны, дальнобойного вооружения и прежде всего достаточного количества боеприпасов, поэтому настоящий общевойсковой бой невозможен.

Также он отметил, что Украина потеряла почти год, а Россия смогла значительно расширить свои линии обороны из-за колебаний партнеров, особенно Германии. Тогда как партнеры передали Украине мало оружия и слишком поздно. В результате украинским бойцам приходится преодолевать мощные рубежи обороны.

"Наше промедление с поставкой танков, истребителей, ударных вертолетов, беспилотников и боеприпасов большой дальности, таких как ATACMS и крылатые ракеты Taurus, а также недостаточное производство артиллерийских боеприпасов означают, что Украина продвигается медленно и имеет большие потери. Потому что фактор времени является решающим", — пояснил депутат.

Родерих Кизеветтер отметил, что, возможно, ВСУ действуют не по учебникам Бундесвера, однако они воюют по собственному опыту, в соответствии с реальными условиями на фронте протяженностью более 1500 км.

"От государств, которые поддерживают Украину, зависит, насколько успешным и быстрым будет ее освободительное наступление. Мы можем немедленно отправить ATACMS, F16, Taurus, а также другие основные боевые танки. Это разумнее, чем сидеть в кресле и комментировать продвижение фронта, которого мы в Германии вообще не можем понять. Тем более, что мы бы не отправляли свои войска в такие тяжелые ситуации. Обидно", — добавил депутат Бундестага.

Напомним, 25 немецкое издание Bild сообщало, военные ВС ФРГ раскритиковали действия ВСУ во время контрнаступления. Выводам от наблюдений ведения боя украинскими бойцами посвятили отдельный раздел в секретном докладе.