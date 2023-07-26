В Украине продолжат военное положение и мобилизацию: как долго продлится вручение повесток

Это уже будет восьмое подобное голосование за продление особого правового режима. Вероятно, мобилизация и военное положение как минимум продлятся до 15 ноября 2023 года.

Верховная Рада Украины продлит действие военного положения и всеобщей мобилизации. Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram.

"В ближайшие дни парламент снова продлит действие военного положения и всеобщей мобилизации. Это будет уже восьмое голосование Парламента за военное положение с начала войны", — сказал Ярослав Железняк.

Он отметил, что предыдущее продление военного положения и мобилизации состоялось в мае и будет действовать до 18 августа 2023 года. Также народный депутат считает, что на этот раз в Украине действие военного положения и всеобщую мобилизацию продлят снова на 90 дней, то есть до 15 ноября 2023 года.

Ярослав Железняк напомнил, что для продолжения действия особого правового режима сначала президент Украины подписывает два указа, которые затем подают на утверждение в Верховную Раду и передают в Комитет по вопросам обороны. После этого происходит голосование в зале, в частности, для принятия решения нужны голоса 226+ нардепов.

Напомним, в период действия всеобщей мобилизации продолжается процесс вручения повесток военнообязанным. В частности, повестки раздают везде: на работе, блокпостах, улицах, в метро и торговых центрах.

Также во время действия военного положения у украинцев, различных учреждений, предприятий и организаций могут изъять транспортную технику для нужд ВСУ. Для получения такой техники территориальные центры комплектования могут подавать запросы на предоставление соответствующих транспортных средств. Однако передача транспортных средств для ВСУ возможна при условии получения частичного наряда на военное положение и в пределах лимитов изъятия автомобилей.