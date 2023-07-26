Выследить и "заглушить": РФ создает компактную систему для охоты на мини-дроны ВСУ

По словам россиян, новая станция сможет обнаружить популярные дроны типа DJI Mini и Mavic. Она находится на финальном этапе разработке и будет готова к осени.

Российский холдинг "Росэлектроника" объявила о разработке нового компактного радиолокационного комплекса, главная цель которого – обнаруживать и "глушить" небольшие гражданские дроны, сообщает агентство РИА Новости. Эту РЛС создадут и в дальнейшем будут выпускать на Рыбинском заводе приборостроения, который является частью холдинга "Росэлектроника".

"Работу по созданию модуля подавления мы начали, когда был готов первый прототип мобильной РЛС. Сейчас она находится на финальном этапе, и до конца третьего квартала этого года мы планируем представить единый комплекс, который сможет обнаруживать и подавлять", — заявил агентству генеральный директор Рыбинского завода Андрей Комогорцев.

Руководитель завода утверждает, что новый комплекс РЛС сможет отследить даже самые миниатюрные гражданские дроны, которые активно использует ВСУ. Так же РЛС сможет помочь в мирной жизни при защите особо охраняемых территорий от дронов-нарушителей: например, аэропортов.

"Одна из самых маленьких целей, которую мы обнаруживали, — дрон размером 16х20 сантиметров, типа DJI Mini. Станция гарантированно видит и сопровождает его на расстоянии до 500 метров в движении и до 250 метров в зависшем состоянии, в том числе и в условиях городской застройки", — говорит Андрей Комогорцев.

Особое внимание защите от маленьких дронов россияне стали уделять после активных и успешных атак украинских героев позиций оккупантов с помощью небольших модифицированных коммерческих дронов типа Mavic. Наши бойцы оснащают их разнообразной взрывчаткой и используют как многоразовые дроны-бомбардировщики или дроны-камикадзе.

Например, недавно украинские дроны эффектно уничтожили позиции российских войск на Купянском направлении. Позиции врага обнаружили бойцы аэроразведки и отправили туда "птичек" Mavic, которые легко справились с агрессором.

Дроны Mavic даже участвуют в воздушных дуэлях. С помощью дрона DJI Mavic украинский боец сумел сбить более дорогой беспилотник DJI Matrice 300 RTK российских оккупантов стоимость $18 000.

Поскольку такие гражданские дроны можно очень быстро модифицировать под ударный беспилотник, в РФ побаиваются, что их будут использовать и для терактов внутри самой страны. Поэтому они считают, что новая РЛС позволит защитить гражданские объекты от возможных террористических атак.

Ранее Фокус рассказывал, что украинский дрон Sirko запустили в производство. Ему будут нестрашны РЭБ и РЛС российских оккупантов, поскольку дрон оснащен электродвигателем и почти весь создан из композитных материалов.