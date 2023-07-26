"Быть на шаг впереди врага": Кабмин выделил 40 млрд грн на производство украинских БпЛА

Правительство устранило таможенные барьеры для завоза запчастей и комплектаций, подняло долю прибыли производителей БпЛА до 25%, а также приняло решение, способствующее массовому производству боеприпасов для дронов.

В этом году правительство Украины выделило 40 млрд грн для инвестиций в украинских производителей беспилотников. Об этом сообщает "Правительственный портал" 26 июля.

Как подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль в своем выступлении на форуме, посвященном годовщине проекта "Армия дронов", Украина должна быть на шаг впереди врага и беречь каждого украинского воина, а такие возможности дают именно беспилотники.

"Год назад через инициативу Президента Владимира Зеленского UNITED24 мы собрали более 4 млрд грн, которые инвестировали в украинских производителей беспилотников. В то время их было меньше десятка. Сегодня это более 40 компаний, которые имеют контракты с государством, а производство БпЛА выросло в десятки раз", — подчеркнул премьер-министр.

Денис Шмыгаль сообщил, что в этом году правительство выделило 40 млрд грн для инвестиций в украинских производителей беспилотников. В Кабмине смогли устранить таможенные барьеры для завоза запчастей и комплектаций, поднять долю прибыли производителей БПЛА до 25%, а также принять решение, которое будет способствовать массовому производству боеприпасов для дронов.

"Видео работы украинских беспилотников по уничтожению российской техники — это лучший результат и свидетельство наших совместных действий с украинскими производителями. Спасибо всем, кто приближает нашу победу!" — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, что украинские бойцы спасли других защитников с помощью дрона. Аэроразведка обнаружила собратьев из 1-й танковой бригады на Запорожском направлении. Тогда они отправили к защитникам беспилотник с бутылкой и запиской. Один из побратимов был серьезно ранен.

Ранее сообщалось, что украинские защитники с помощью FPV-дрона уничтожили российских оккупантов в их укрытии. Удар произошел на южном направлении фронта.