В ВСУ показали, как россияне бежали из села на юге и попали под удары артиллерии (видео)
Захватчики решили спрятаться вблизи гражданской застройки, где больше густой растительности, но это не помогло им спастись от украинской артиллерии.
Российские оккупанты не могут выдержать наступление Вооруженных сил Украины и оставляют позиции. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Аеронавти".
Можно увидеть, что с десяток захватчиков быстро передвигаются дорогой, держа стрелковое оружие. Они оставили позиции, чтобы не попасть под обстрел украинских войск.
"Орки убегают с позиций в селе на юге", — говорится в заметке.
Оккупанты впоследствии решили спрятаться вблизи гражданской застройки, где больше густой растительности. Все же украинские артиллеристы сумели выследить врагов и нанесли удар.
Уничтожение русских в июле
Российские оккупанты потеряли 7 БМД, 14 грузовиков, а также артиллерию, редкие станции РЭБ и РЛС. Кроме этого морпехи "приземлили" Ка-52. Украинская армия продолжает наступательные операции, несмотря на это оккупанты теряют в разы больше техники. За сутки в список потерь российских войск добавилось: сразу 7 БМД, 5 танков, 5 артиллерийских установок, 2 ЗРК и несколько станций РЭБ и РЛС.
Нацгвардейцы 25 июля на востоке уничтожили российский танк вместе с БК. По словам главы МВД Игоря Клименко, в уничтожении российского танка участвовали военные из противотанкового взвода бригады "Рубеж", которая входит в состав "Гвардии наступления".
Также 25 июля ССО выследили под Бахмутом российскую "Триаду" и еще 8 целей. Среди них — комплексы РЭБ, артиллерийские орудия и бронетехника противника.
Напомним, Генштаб ВСУ 26 июля сообщил, украинские бойцы заняли позиции возле Старомайорского. На проблемных участках фронта противник стягивает резервы, а в районе Роботино, Запорожской области, тщетно пытался отбить ранее утраченные позиции.