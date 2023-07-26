Бойцы ССО показали, как взяли в плен российских десантников в Донецкой области (видео)

В телефоне уничтоженного оккупанта украинские бойцы обнаружили список с данными о потерях одного из подразделений 247-го парашютно-десантного полка РФ.

В Старомайорске Донецкой области группа Сил Специальных Операций (ССО) взяла в плен десантников из 247-го парашютно-десантного полка РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Сил Специальных Операций ВС Украины в Telegram.

"Российские десантники из 247-го парашютно-десантного полка пополнили ряды пленных — благодаря воинам ССО Украины. Подразделение оккупантов базировалось в Старомайорском в Донецкой области", — говорилось в сообщении.

Отметили, что бойцы тактической группы 3-го отдельного полка спецназначения выдвинулись на ликвидацию врага. В результате операторы ССО обнаружили и заблокировали российских военных. После чего начался бой с перестрелкой, во время которого враг был вынужден сдаться в плен.

В свою очередь бойцы ССО обнаружили штабную документацию одного из батальонов 247-го парашютно-десантного полка РФ во время зачистки Старомайорска. Также в телефоне одного из уничтоженных оккупантов украинские бойцы обнаружили список с данными о немалых потерях этого подразделения.

Напомним, 25 июля бойцы из состава Национальной гвардии ликвидировали вражеский танк, в результате чего был уничтожен боекомплект, находившийся внутри машины. В частности, в уничтожении российской техники участвовали военные из противотанкового взвода бригады "Рубеж", которая входит в состав "Гвардии наступления".

Тогда как 25 июля на Донбассе ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" с помощью ПЗРК.