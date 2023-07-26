Бригада "Маґура" получила координаты от бойцов Яроша и уничтожила танк (видео)

Вражеская техника вспыхнула в результате детонации боекомплекта и была полностью уничтожена.

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Маґура" ликвидировали российский танк благодаря координатам от батальона "Волинь" Украинской добровольческой армии, командующим которой является Дмитрий Ярош. В Telegram-канале подразделения опубликовали подробности.

На видео можно увидеть, что танк движется рядом с лесополосой. Впоследствии происходит попадание. Вражеская техника вспыхнула в результате детонации боекомплекта.

Уничтожение танков россиян в июле

Благодаря слаженной работе нескольких подразделений 26 июля удалось обезвредить два танка и одну бронемашину россиян. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский оценил эффективную отработку украинских дронов по бронетехнике ВС РФ на восточном направлении.

Нацгвардейцы 25 июля на востоке уничтожили российский танк вместе с боекомплектом. По словам главы МВД Игоря Клименко, в уничтожении российского танка участвовали военные из противотанкового взвода бригады "Рубіж", которая входит в состав "Гвардии наступления".

Бойцы НГУ 24 июля во время штурма испепелили 3 россиян Т-90-М "Прорыв". Российские войска сначала сходили в неудачный штурм на позиции бойцов Нацгвардии, а дальше подтянули новенькую бронетехнику, которая во время боя превратилась в металлолом. "Гордость" российского танкостроения не прошла испытания лиманскими лесами и обороной бойцов Национальной гвардии Украины. Сначала "Прорывы" подорвались на минах, а дальше их добили противотанкисты Национальной Гвардии Украины.

Напомним, 26 июля тактическая группа "Адам" уничтожила грузовик россиян. Российская техника была замаскирована в лесополосе для того, чтобы транспортировать оккупантов с позиций в нужный момент, но своих задач так и не выполнила.