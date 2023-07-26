Увольнение или тюрьма: в России подавляют инакомыслие после мятежа Пригожина, — CNN

По данным американских журналистов, у основателя ЧВК "Вагнер" возникли проблемы с финансированием наемников.

Западные официальные лица считают, что российское правительство подавляет инакомыслие, задержав до семи человек после мятежа наемников частной военной кампании "Вагнер" в прошлом месяце. Об этом 26 июля сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников США.

Так, анонимные источник заявили американским журналистам, что любой, кто выступает против правительства, либо удаляется с должности, либо заключается в тюрьму. Они заявили, что это оттолкнуло многих людей от критики правительства.

"Это привело к тому, что все, кто думает о том, чтобы эффективно высказаться, сейчас не высовываются и просто занимаются своим делом", — сказали чиновники.

Официальные лица также заявили, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сталкивается с проблемой, связанной с денежными потоками, которая влияет на его способность содержать своих бойцов.

"Пригожин" по-прежнему ведет активную деятельность, но, похоже, присутствует элемент разгрузки финансовых активов, как внутри России, так и за ее пределами, чтобы попытаться привлечь средства", — сказали чиновники.

Официальные лица заявили, что они все еще пытаются выяснить, чем занимается Пригожин в Беларуси.

Напомним, 26 июля сообщалось, что во время военных учений в Беларуси происходит набор бойцов в ЧВК "Вагнер". Одно из требований этого контракта заключается в готовности к боевым действиям на территории соседних стран, включая Польшу и Литву.

Также 26 июля стало известно, что наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси возглавил Сергей Чубко — выходец из Украины.